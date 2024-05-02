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الخميس 02 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع بأحد العقارات في أسوان

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع من أحدى العمارات السكنية بمدينة أسوان،  وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بسقوط فتاة من الطابق الرابع من أحدى العمارات السكنية بمدينة النفق وتحديدًا بجوار مدرسة أحمد ماهر، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث للمعاينة والتحرى عن الأسباب وراء الواقعة.

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن الفتاة تدعى ولاء قاسم ببكر، تبلغ من العمر 17 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

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