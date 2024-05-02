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الخميس 02 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مباريات اليوم الخميس 2 مايو 2024 والقنوات الناقلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يشهد اليوم الخميس، الموافق 2 مايو 2024، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم المحلية والعالمية، ليكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي دسم، يتخلله مواجهات ساخنة بالدوري الإنجليزي والمصري والسعودي، ودوري المؤتمر الأوروبى.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة لقاء الزمالك مع البنك الأهلي في الدوري المصري، وصدام تشيلسي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي، ونعرض مباريات اليوم الخميس كالتالي..


مواعيد مباريات الدوري المصري

الزمالك أمام البنك الأهلي، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فيوتشر أمام طلائع الجيش، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز

نادي تشيلسي أمام نظيره نادي توتنهام، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

أستون فيلا أمام أولمبياكوس، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

روما أمام باير ليفركوزن، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أتالانتا امام أولمبيك مارسيليا، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الدوري السعودي 

الحزم أمام الأخدود، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

الفتح أمام الرياض، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

الأهلي أمام ضمك، في تمام الساعة 9:00 مساءً  بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

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