الزمالك يبحث عن فك شفرة البنك الأهلي اليوم بالدوري

ساعات قليلة تفصلنا عن صدام كروي دسم، يجمع بين فريق الزمالك ونظيره البنك الأهلي في السابعة مساء، في المباراة التي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة ال20 من الدوري المصري.

الزمالك يواجه البنك الأهلي منتشيًا بنهائي الكونفدرالية



يخوض فريق الزمالك مباراة اليوم أمام البنك الأهلي منتشيًا بالتأهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية عقب تخطي عقبة فريق دريمز الغاني والفوز عليه بثلاثية خارج الديار.

ويرغب أبناء القلعة البيضاء في تصحيح مسار الفريق بالدوري بعد تراجع نتائجه ببداية الموسم، وذلك خاصة بعد الفوز الأخير له في المسابقة أمام الأهلي.

جدير بالذكر ان ظهور الزمالك الأخير كان امام الاهلى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف بالدوري فيما خسر البنك الاهلى من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة.

ويعاني الفريق الأبيض من عدة غيابات بالفترة الأخيرة، وأبرزهم غياب محمد صبحي ومحمود شيكابالا ويوسف إبراهيم أوباما للإصابة، وترافيس موتيابا وسيد عبد الله نيمار لوجهة نظر فنية.



ترتيب الزمالك والبنك الأهلى فى جدول الدوري



ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر في جدول الدوري برصيد 21 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 14 هدف.

فيما يحتل البنك الاهلى الخامس عشر في جدول الدوري برصيد 18 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 28 هدف.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي

جاء طاقم تحكيم المباراة مكون من، حكم رئيسي، محمد عادل.

محمود ابو الرجال مساعد أول، محمد محمود لطفي مساعد ثاني، ابراهيم محجوب حكم رابع.

وحكام فيديو، محمود البنا، ومساعده محمود الدسوقي.

تاريخ مواجهات الزمالك والبنك الأهلي

التقى الزمالك والبنك الأهلى فى 8 مواجهات سابقة بجميع البطولات، فاز الفارس الأبيض في 5 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وخسر مباراة واحدة.

مشوار جوميز مع الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

خاض جوزيه جوميز 11 مباراة رسمية فقط مع الزمالك بواقع 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز، و5 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية ومباراة في كأس مصر.

حقق جوزيه جوميز الفوز مع الزمالك في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وتعرض للخسارة في مباراتين.