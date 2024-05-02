تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة توتنهام اليوم في ديربي لندن

يستضيف فريق تشيلسي مساء اليوم الخميس، نظيره فريق توتنهام هوتسبير في لقاء جماهيري مشتعل بقمة الجولة ال30 من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ستاد ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وتنطلق أحداث صافرة مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير، ، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.



تشكيل تشيلسي المتوقع ضد توتنهام هوتسبير

في حراسة المرمى : بيتروفيتش.

في خط الدفاع : جوستو – شالوبا – تياجو سيلفا – كوكوريا.

خط الوسط : موسيس كايسيدرو – كونور جالاجير – مودريك – ماوديكي.

خط الهجوم : كول بالمر – جاكسون.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بينما توتنهام لديه 60 نقطة جعلته يستقر في المركز الخامس.

جدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز قد انتهت بفوز البلوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب توتنهام الجديد.