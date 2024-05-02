نجوم ريال مدريد ستنتظر في سانتياجو بيرنابيو عقب مباراتهم امام قادش

كشفت صحيفة الماركا الاسبانية وثيقة الصلة بأدارة ريال مدريد الاسبانية عن ترتيبات خاصة تعدها إدارة النادي الملكي لمباراة ريال مدريد مع قادش والتي ستقام مساء السبت المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو .

وسيلاقي فريق ريال مدريد منافسه فريق قادش في مباراة ربما تحسم لقب الدوري الأسباني لمصلحة الميرنجي حال تحقيقه لنقاط المباراة الثلاث و تعثر برشلونة امام جيرونا على ملعب الاخير ستاديو دي مونتيليفي في موقعة خاصة بين الفريقين لحسم المركز الثاني في بطولة الدوري الأسباني والذي ينزل أهمية خاصة للفريق الذي سيحصل عليه حيث سيتأهل مباشرة الى بطولة السوبر الأسباني في الموسم القادم والتي تأهل لها بالفعل فريقا اتلتيك بيلباو بطل كأس ملك أسبانيا لهذا الموسم و وصيفه فريق ريال مايوركا كما تأهل فريق ريال مدريد بصفته البطل المرتقب للدوري الأسباني بينما يظل المقعد الرابع لوصيف بطل الدوري الأسباني متأرجحا بين برشلونة صاحب المركز الثاني و جيرونا صاحب المركز الثالث .

وكشفت صحيفة الماركا ان إدارة ريال مدريد تعتزم الأبقاء على لاعبي ريال مدريد داخل ملعب سانتياجو بيرنابيو حتى نهاية مباراة برشلونة مع جيرونا وحال تعثر برشلونة في المباراة واعلان ريال مدريد بطلا للدوري الأسباني ستنطلق الافراح في ملعب سنتياجو بيرنابيو بين لاعبي الريال والجماهير في المدرجات وبعدها سينطلق لاعبي ريال مدريد الى ميدان سيباليس في العاصمة الاسبانية غالبا في اوتوبيس مكشوف للاحتفال مع جماهيرهم بالفوز باللقب .