  محافظ الإسكندرية: الدولة تعمل على دعم قطاع تصنيع الموبيليا والأثاث والقطاعات الإنتاجية

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، إن قطاع تصنيع الموبيليا والاثاث من القطاعات الانتاجية الواعدة التى تعمل الدولة على دعمها ومساندتها لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين والمنافسة فى الاسواق المحلية والعالمية.

جاء دلك خلال افتتاح محافظ الاسكندرية، فاعليات المعرض السنوي المتخصص للأثاث بالإسكندرية "بيت الأثاث" بهيلتون جرين بلازا في دورته العاشرة،

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المعرض يهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية حيث يقوم بتوفير كل ما يحتاجه البيت من أثاث وسجاد ونجف ومفروشات بأسعار تنافسية.

وعقب الافتتاح؛ تفقد الشريف المعرض مشيدًا بجميع القائمين على هذا المعرض حيث يحتوي على تشكيلة كبيرة من الأثاث الفاخر وتصميمات تناسب جميع الأذواق المختلفة.

ومن الجدير بالذكر؛ أن المعرض يقام لمدة أربعة أيام في الفترة من 1-4 من الشهر الجاري، بمشاركة 50 عارض من مختلف المحافظات، لعرض العديد من المنتجات بأسعار مناسبة وجودة عالية ما بين "أثاث- وإكسسوارات- إضاءة- مطابخ- سجاد- ستائر- مفروشات".،ويقدم المعرض خصومات تناسب الجميع، حيث تصل نسبة الخصومات إلى 40 %.

جاء ذلك بحضور؛ المهندس عمر الغنيمي عضو مجلس النواب، والمهندس السيد جمعة عضو مجلس النواب، والدكتورة رانيا الجزايرلي عضو مجلس النواب، والمهندس وجيه ظريف عضو مجلس النواب، والمهندس علي الدسوقي عضو مجلس النواب، والمهندس سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ، وعلاء جاد عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من الفنانين والاعلامين .

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