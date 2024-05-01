هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب أفريقيا تنفي استهدافها من قبل الرئاسة

نفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الجنوب أفريقية “سا.بي.سي”، أن تكون "مستهدفة" من قبل الرئاسة، ووفقا لتقارير محلية.

الرئيس سيريل رامافوزا

يبدو أن تسجيلا صوتيا مسربا، يظهر فيه الرئيس سيريل رامافوزا يقول إنه يجب الطعن في أي تغطية إعلامية سلبية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم.

وبعد ظهور المقطع، قالت العلامة التجارية الإخبارية سيتي برس إن موشوشو موناري، رئيس قسم الأخبار في هيئة الإذاعة البريطانية، اشتكى من أن وكالة أمن الدولة اتصلت به.

وبحسب ما ورد أخبر موناري "المطلعين" على SABC أن جهاز أمن الدولة طالب بفحصه للمرة الثانية ، وهي عملية ستشمل قيام المدير التنفيذي للأخبار بإجراء اختبار كشف الكذب.

أضاف موناري أنه رفض التعامل مع طلب جهاز أمن الدولة الأخير كمسألة استقلالية تحريرية، حسبما ذكرت سيتي برس.

وفي بيان صدر، قال مكتب الرئيس إنه يجب عليه "تقديم الحقائق بشأن هذه المسألة" "بسبب الطبيعة الخطيرة للادعاءات التي تم تقديمها والدعوات الموجهة إلى الرئاسة".

وقال المتحدث باسم الرئاسة فنسنت ماغوينيا إن أحدا من جهاز أمن الدولة لم يتصل "مؤخرا" بموناري ليطلب منه المشاركة في اختبار كشف الكذب.

تابع ماجوينيا إن السيد موناري قد تمت دعوته بالفعل للتدقيق في عام 2022 وأن هذا إجراء قياسي لجميع المديرين التنفيذيين في SABC الجدد في دورهم.

أشار السيد ماغوينيا إن السيد موناري لم يكمل عملية التدقيق لأنه لم يرغب في إجراء اختبار كشف الكذب المطلوب.

وفي بيان صدر في اليوم التالي، رددت SABC على نطاق واسع بيان الرئاسة.

وقال البيان الصحفي "ليس لدى SABC أي دليل يشير إلى أنها مستهدفة من قبل الرئاسة ، ولا أي من المديرين التنفيذيين للمجموعة كما ذكرت وسائل الإعلام".

كان موناري رئيسا لمنتدى المحررين الوطنيين في جنوب إفريقيا وعمل في شركة Arena Holdings المملوكة للقطاع الخاص قبل توليه المنصب الأعلى في SABC News.

تواجه جنوب أفريقيا، انتخابات وطنية غير عادية هذا العام، وهي سابع انتخابات منذ الانتقال من حكم الأقلية البيضاء إلى الديمقراطية قبل 30 عاما.

حزب المؤتمر الوطني الأفريقي

وتحذر استطلاعات الرأي والمحللون من أنه للمرة الأولى، قد يحصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم الذي تولى السلطة بشكل مريح منذ أن أصبح نيلسون مانديلا أول رئيس أسود للبلاد في عام 1994 على أقل من 50٪ من الأصوات.

أحد الأسباب الرئيسية هو جاكوب زوما، الرئيس السابق وزعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي استقال في وصمة عار في عام 2018 وسط دوامة من مزاعم الفساد، لكنه ظهر في الأشهر الأخيرة مع حزب سياسي جديد.

وتعتزم أن تكون لاعبا رئيسيا في الانتخابات حيث يسعى الرئيس السابق للانتقام من حلفائه القدامى السابقين.