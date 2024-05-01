البلطجة في الأعمال الفنية تزيد معدلات الجريمة

الدارك ويب

قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن زيادة العنف فى الشارع المصرى وارتفاع معدل الجريمة يرجع لأفلام البلطجة التى تظهر لأولادنا فى الأعمال الدرامية، وظهور البلطجى كبطل شعبى يعتدى على الآخرين، دون رادع قانونى، وكأن المنطقة التى تدور فيها أحداث العمل الفنى بمعزل عن عيون الأجهزة الأمنية.

أعمال فنية هادفة

وتابعت «خضر» خلال حديثها لـ "الوفد": الجيل الجديد أصبح محاطاً بالعنف، ما جعله جزءاً من شخصية الإنسان الذى ينشأ نشأة سيكوباتية متمرد، مشيرة إلى أن الأفلام والأعمال الدرامية القديمة كانت تقدم رسالة، لتنشئة الأبناء، والنهوض بقيم وأخلاقايات المجتمع، مثل «ضمير أبلة حكمت، ويوميات ونيس، وأفواه وأرانب».

فن يقدم رسالة سلبية

وأشارت أستاذ علم الاجتماع إلى أن الفن الذى يقدم الآن أغلبه بعيد تماماً عن الأخلاق، فتجد فتاة تعتدى بالضرب على رجل مسن، وألفاظاً بذيئة، وإيحاءات جنسية، وكأنه صنع لمحاربة القيم والعادات الشرقية

واستطردت الدكتورة سامية خضر مستوى الجريمة يزداد بشاعة، ففي مثل جريمة قتل طفل شبرا الخيمة، المعلومات الأولية كانت تشير إلى أنها تجارة أعضاء، وهي جريمة فظيعة، وبعد بيان النيابة العامة الذي كشف أن المتهمين صوروا واقعة القتل فيديو ليتاجروا بها على الدارك ويب، فكانت جريمة مخيفة بشعة، ومن حصاد انتشار العنف في الأعمال الفنية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نرى انصراف الناس في المجتمع، عن التدخل لمنع مشاجرة، أو انقاذ آخر في خطر، فتقع الجريمة أمام أعينهم دون تقديمهم أي مساعدة، لأنه أصبحت عادية بالنسبة لهم.

طفل شبرا الخيمة ضحية الدارك ويب

ولفتت إلى أن غياب القدوة فى المجتمع أدى إلى ظهور عادات دخيلة على مجتمعنا تؤثر فى ثقافة أولادنا.

طفل شبرا الخيمة

وشهدت شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة إنهاء حياة طفل يدعى أحمد سعد على يد قاتل مأجور، استأصل أعضاءه فى بث مباشر، لمتهم آخر فى دولة الكويت، مقابل 5 ملايين جنيه، لينشرها فيما بعد على «الدارك ويب»، ليحقق أرباحاً مهولة بالعملات الافتراضية.