الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نصف نهائي أبطال أوروبا .. مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام دورتموند

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة لويس أنريكي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بوروسيا دورتموند ، التي تنطلق مع دقات العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء معقل باريس.
 

txt

بيراميدز يحافظ علي صدارة الدوري بفوز صعب علي إنبي


ويمثل الفريق الفرنسي في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى : دوناروما.
الدفاع : أشرف حكيمي، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديس
خط الوسط:  فيتينيا، زاير إيمري، رويز
خط الهجوم : عثمان ديمبلي، باركولا، كيليان مبابي.

ويقام اللقاء لحساب مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا.. تشكيل بوروسيا دوتموند لمواجهة باريس سان جيرمان
الجريدة الورقية