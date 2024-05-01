نصف نهائي أبطال أوروبا .. مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام دورتموند
أعلن الجهاز الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة لويس أنريكي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بوروسيا دورتموند ، التي تنطلق مع دقات العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء معقل باريس.
ويمثل الفريق الفرنسي في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى : دوناروما.
الدفاع : أشرف حكيمي، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديس
خط الوسط: فيتينيا، زاير إيمري، رويز
خط الهجوم : عثمان ديمبلي، باركولا، كيليان مبابي.
ويقام اللقاء لحساب مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.