خبير أمن معلومات يقدم روشتة وقائية للهروب من خطر الدراك ويب

مع انتشار الحديث عن الدارك ويب وحالة الذعر التي بين الناس بعد واقعة طفل شبرا الخيمة، وإنهاء حياته على يد قاتل مأجور، استأصل أعضاءه فى بث مباشر، لمتهم آخر فى دولة الكويت، مقابل 5 ملايين جنيه، لينشرها فيما بعد على الإنترنت المظلم، ليحقق أرباحاً مهولة بالعملات الافتراضية.

وتساءل الكثيرين عن كيف الخلاص من مستنقع الدارك ويب، قال المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات، هناك عددا من القواعد لاتباعها لحماية أنفسنا وأبنائنا من الإنترنت المظلم، وهي

الدراك ويب

• يجب أن يكون لدينا مظلة لثقافة أمن المعلومات لرفع الوعى لدى المواطنين

• تدريس التعامل الآمن مع الإنترنت والتكنولوجيا لطلاب المدارس والجامعات.

• رفع الوعى الجمعى بالانترنت واستخداماته من خلال الورش مثل دورة سفراء الوعى التكنولوجى

• تسخير البرامج والصحافة والفن لتعريف الناس بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة ومميزاتها ومساوئها

• مع التطور الرهيب فى التكنولوجيا لا يوجد ما يسمى بالخصوصية المطلقة بالنسبة للأطفال

• اقتحم عالم طفلك الرقمى واعرف ماذا يستخدم ومع مَن يتعامل

الدارك ويب

مميزات الدارك ويب

وأضاف حجاج: رغم كل هذا فهناك استخدامات أخرى للدارك ويب مثل إنشاء بعض المؤسسات الصحفية مواقع عليه، تنشر عليها تحقيقات سرية، ولا تريد أن تبوح بالمصدر، فيتحقق انتشار للمعلومة دون الوصول لهوية الناشر.

ومن المتوقع أن يكون أمثال «طارق. أ»، المتهم بقتل طفل شبرا، كثيرين فمثل هذه الجرائم تكون عبارة عن شبكة، من أشخاص يقوم أحدهم بإحضار الضحية، وآخرون يقومون بتسويق الفيديوهات الخبيثة، وتسييل الأموال وتحويلها من عملات افتراضية إلى عملا نقدية.

وأشار إلى أن اخفاء هوية المستخدمين على الدراك ويب، يزيد من صعوبة الوصول لباقى المتورطين فى الشبكة، إلا فى حالة إجراء أحد المتهمين المقبوض عليهم اتصال مباشر مع أخرين، فيسهل التعرف عليهم وضبطهم.