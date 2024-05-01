الغرفة الحمراء أكثر أمكان الدارك ويب ظلاما فيها جرائم القتل والاغتصاب بث مباشر

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة إنهاء حياة طفل يدعى أحمد سعد على يد قاتل مأجور، استأصل أعضاءه فى بث مباشر، لمتهم آخر فى دولة الكويت، مقابل 5 ملايين جنيه، لينشرها فيما بعد على «الدارك ويب»، ليحقق أرباحاً مهولة بالعملات الافتراضية.

هذه الجريمة أثارت حالة من الرعب والقلق فى نفوس المواطنين، بسبب ذلك العالم المجهول، الذى لا تحكمه قواعد ولا قوانين ولا أخلاق.

الدارك ويب

لم يتوقف الرعب هنا بل هناك جزء فى الدارك ويب يسمى بالغرفة الحمراء Red room وهى الجزء السفلى الغامض من الإنترنت، ويستخدم لإخفاء النشاط غير القانونى، ويمكن لرواده مشاهدة جرائم بث مباشر منها الاغتصاب والتعذيب والقتل.

الغرفة الحمراء في الدارك ويب

وقال وليد حجاج خبير أمن المعلومات، إن هناك جمهور خاص للمحتوى المنشور بالغرفة الحمراء، يدفعون ملايين الدولارات بالعملات الافتراضية، مثل «البيتكوين» ليشاهدوا الجرائم، وأحياناً الجمهور هو من يحدد مواصفات الضحية، وعليه يقوم المنفذ بالبحث على شخص تتوافر فيه الشروط ليكون هو المجنى عليه، لتنفيذ رغبة المتابعين.

وليد حجاج خبير أمن المعلومات

قتلة مأجورون في الدارك ويب

وبالنسبة لدفع مبلغ 5 ملايين جنيه للمتهم فى جريمة قتل طفل شبرا الخيمة، لفت "حجاج" إلى أن هذه قيمة ضئيلة جداً مقارنة بما يدفع فى جرائم الدارك ويب، مشيرا إلى أن الانترنت المظلم يعد مسرحاً لتداول المعلومات السرية واختراقات البنوك، وتنشر عليه التسريبات والثغرات الأمنية، التى يتوصل لها «هاكرز» محترفون، فلا ممنوعات فى الدارك ويب، وهو بيئة مثالية للجماعات الإرهابية، ونجد إعلانات على الدارك ويب، «مَن يغتال شخصاً ما؟» ويحصل على 1000 دولار أمريكى، أو ما يساويها بالعملات الرقمية.

مميزات الدارك ويب

وأضاف حجاج: رغم كل هذا فهناك استخدامات أخرى للدارك ويب مثل إنشاء بعض المؤسسات الصحفية مواقع عليه، تنشر عليها تحقيقات سرية، ولا تريد أن تبوح بالمصدر، فيتحقق انتشار للمعلومة دون الوصول لهوية الناشر.

طفل شبرا الخيمة والمتهم بقتله

ومن المتوقع أن يكون أمثال «طارق. أ»، المتهم بقتل طفل شبرا، كثيرين فمثل هذه الجرائم تكون عبارة عن شبكة، من أشخاص يقوم أحدهم بإحضار الضحية، وآخرون يقومون بتسويق الفيديوهات الخبيثة، وتسييل الأموال وتحويلها من عملات افتراضية إلى عملا نقدية.

وأشار خبير أمن المعلومات إلى أن اخفاء هوية المستخدمين على الدراك ويب، يزيد من صعوبة الوصول لباقى المتورطين فى الشبكة، إلا فى حالة إجراء أحد المتهمين المقبوض عليهم اتصال مباشر مع أخرين، فيسهل التعرف عليهم وضبطهم.