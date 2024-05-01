حملة لضبط الاسواق والسمك المملحة الغير صالحة للاستخدام الادمى بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، حملة اليوم الأربعاء، استهدفت المرور على الأسواق والمطاعم والمحال وأماكن بيع الأسماك المملحة، والمخابز البلدية السياحية.

جاء ذلك بحضور اعضاء اللجنة المكونة من بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وامانى صلاح عبد اللاه مدير ادارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وعبد الله عبد القادر مدير الرقابة التموينية بادارة تموين نجع حمادى . وتم استكمال المرور على مطاعم الفول والطعمية والتاكد من البيع بالاسعار المخفضة تزامنا مع انخفاض اسعار الدقيق الفاخر، وايضا انخفاض اسعار زيوت الاكل والفول .

كما جرى المرور على احد المطاعم بنجع حمادي، وذلك لوجود العديد من الشكاوى من طلبة المدارس والمواطنين بارتفاع سعر سندوتش الفول والفلافل عنده وعدم وجود الحجم المباع 5 جنيهات، وبالفعل تم التنبيه عليه مجددا وجارى المتابعة لتخفيض السعر وتوفير الحجم المطلوب بالسعر المخفض .

كما تم المرور على العديد من اصحاب المحال التجارية ( الهايبر ماكت ) والمخابز ومحال بيع السمك المملح ( الملوحة )

هذا واسفرت الحملة عن اعدام فورى لكمية من السمك المملح بلغت حوالى ٢كجم وذلك لتغير الخواص بها ، كما تم تحرير عدد ٣ محاضر عدم اعلان وضبط كمية من الواد الغذائية وحلوى الاطفال مجهولة المصدر .

من جهته اكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، على انه فى حالة ضبط اى مخالفة صحية او بيئية اوتموينية يتم التعامل الفورى معها بتطبيق مواد القانون المنظمة لذلك .

كما صرح انور ان الصفحة الرسمية للوحدة المحلية على موقع التواصل الاجتماعى ( الفيس بوك) تتلقى جميع الشكاوى والمقترحات ويتم التعامل الفورى معها .

مضيفاً ان الحملات التموينية مستمرة طوال ايام الاسبوع، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واستقرار الاسعار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بتكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمحال التجارية، لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز ، وعدم الإعلان عن الأسعار، و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق .