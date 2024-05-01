فتاة وشقيقها.. قصة كارثة أخلاقية هزت عزبة الهجانة بمدينة نصر

شهدت منطقة عزبة الهجانة التابعة لقسم ثالث مدينة نصر ، بمحافظة القاهرة ، كارثة أخلاقية بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث عن جريمة زنا محارم بين فتاة وشقيقها داخل مسكنها بمدينة نصر.

زنا ورضيع سفاجا ..تفاصيل كارثة أخلاقية بين فتاة وشقيقها هزت عزبة العجانة

كانت بداية الواقعة المأساوية، بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة ، بالعثور على طفلة مولودة ملقاة في منطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبإجراء الفحص والتحري تم تحديد هوية الشخص ملقي المولودة، وبضبطه أقرَّ أن أحد أصدقائه طلب منه التخلص من المولدة بإلقائها أمام إحدى دور رعاية الأطفال اليتامى، وتم ضبط الأخير وبمواجهته أقر بمضمون ما سبق.

كما حاولت أسرة الفتاة وشقيقها التستر على الجريمة بعد حمل الفتاة البالغة من العمر 22 سنة من شقيقها صاحب الـ 19 عاما لكن مخططهما فشل.

و خططت الاسرة للتخلص من الطفلة التي حملت بها الفتاة سفاحا من شقيقها بإلقائها أمام دار أيتام، وبالفعل استعان خال المتهمين بصديقه وألقاها بالشارع.

كشف رجال المباحث ، بقسم شرطة مدينة نصر ثالث ، خيوط الجريمة الاخلاقية حتى تمكنوا من الكشف عن جريمة زنا محارم مأساوية بين الفتاة وشقيقها وتم ضبط كافة الأطراف للتحقيق معهم.

الفتاة التي أقرت بممارسة العلاقة المحرمة مع شقيقها الأصغر منها عدة مرات في فترات مختلفة في ظل غياب والديهما عن المنزل، حتى حملت من شقيقها سفاحا جراء العلاقة الآثمة.

وتجري جهات التحقيق المختصة تحقيقات حول الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

حبس المتهمين بالشروغ في قتل عامل بكفر شكر

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهمين بطعن عامل في مدينة كفر شكر،زذلك 4 ايام علي ذمة الاحقيقات ، حيث تبين إن سبب ارتكاب الواقعة قيام أحد المتهمين بطعنة إثر مشاجرة بينهما للخلاف على مبلغ مالي كان المتهم اقترضه من المجني عليه.

وعندما طلب المجني عليه من المتهم رد المبلغ نشبت بينهما مشاجرة قام الأخير بطعنه، وفر هاربا بصحبة زميله، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كان مأمور مركز شرطة كفر شكر تلقى إشارة من مستشفى كفر شكر العام بوصول عامل مُصاب بجرح طعنى وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وشخصين فقام أحدهما بطعنة وفرا هاربين.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبسؤال المصاب، أفاد بقيام أحد المتهمين باقتراض مبلغ مالى منه ولدى مطالبته له برده حدثت مشاجرة بينهم وقام على إثرها بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" مما أدى لحدوث إصابته وفرا هاربين.

وفي أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.

اختل توزانه ..دفن جثة شاب سقط من الطابق الرابع بعقار بشبرا الخيمة

كما امرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية،بدفن جثة شاب لقي مصرعه ، إثر سقوطه من الطابق الرابع بعقار، جرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر التخصصى لاتخاذ اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد سقوط شخص من الطابق الرابع بعقار بمنطقة بهتيم دائرة القسم

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية الي مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين سقوط شاب يدعى "إبراهيم ش م"، 25 سنة، من الطابق الرابع بشارع الشعراوى الجديد بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.