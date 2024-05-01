الدارك ويب يعمل بفكرة البصلة.. خبير أمن معلومات يفتح الملف الأخطر

أكد المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أن الدارك ويب نشأ فى أمريكا لأغراض «عسكرية»، حيث وُلد على يد الجيش الأمريكى، وكان فى بدايته مقصوراً عليهم، وأنفقوا فى سبيله المليارات، وكان الهدف منه تخفى رجال السياسة وتحركات الجيش الأمريكى، حتى لا يتمكن أحد من التجسس عليهم، أو تتبع خطوط سيرهم.

وأوضح حجاج، خلال حديثه لـ "الوفد"، أن أمريكا رفعت بعد فترة يدها عن احتكار الانترنت المظلم، ليتمكن شتى المستخدمين من الدخول إليه، ليعطيها القدرة على إخفاء المعلومات المهمة، وسط كم المعلومات الهائل المتوافرة عليه، ولا توجد جهة أو دولة تتحكم فى الإنترنت المظلم فى الوقت الحالى.

الدارك ويب - صورة تعبيرية

فكرة البصلة

ولفت حجاج، إلى أن نسبة تتبع الناس على الدارك ويب تكاد تكون ضئيلة أو معدومة، وطريقة عمله قائمة على فكرة البصلة، فعند الدخول على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى، فأنت تسجل من شركة الاتصالات التابع لها، وهذه الشركة تخرج من مصرعلى الفيسبوك مباشرة، أما فى حالة الانترنت المظلم فالوضع مختلف، حيث يتم التسجيل على الشبكة من منزلك فى الدولة التى تقيم فيها، ليخرج إلى دول أخرى كثيرة قبل أن تسجل على الموقع المقصود، ليصبح تتبع حسابك أقرب للمستحيل، ويمكن الدخول إلى الإنترنت المظلم من خلال المتصفح الخفى «Tor»، ويعنى البصلة.

الدارك ويب عالم مظلم

الانترنت ينقسم لـ3 مستويات، والمتاح أمامنا مجرد معلومات سطحية عن حجم المعلومات المتوافرة على الشبكة العنكبوتية، تمثل من 3 إلى 6 % على الأكثر، والنسبة الباقية تمثل الإنترنت العميق، ويمكن الوصول إليه من المتصفحات العادية، لكنه يحتاج لكلمات مرور، مثل التسجيل فى المواقع الحكومية، والبيانات الخاصة بالشركات، أما المستوى الثالث وهو الإنترنت المظلم «الدارك ويب»، ولا يمكن الوصول إليه بالمتصفحات العادية، وهو مكان به موبقات وجرائم لا يمكن تخيلها، مثل تجارة الأعضاء، وشراء الأطفال، وتجارة الرقيق، وتأجير القتلة، وتكليف عصابات بعمليات اغتيال لشخصيات مرموقة، وتجارة الأسلحة من البنادق حتى الدبابات والطائرات.

طفل شبرا الخيمة والمتهم بقتله

طفل شبرا الخيمة

وشهدت شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة إنهاء حياة طفل يدعى أحمد سعد على يد قاتل مأجور، استأصل أعضاءه فى بث مباشر، لمتهم آخر فى دولة الكويت، مقابل 5 ملايين جنيه، لينشرها فيما بعد على «الدارك ويب»، ليحقق أرباحاً مهولة بالعملات الافتراضية.

هذه الجريمة أثارت حالة من الرعب والقلق فى نفوس المواطنين، بسبب ذلك العالم المجهول، الذى لا تحكمه قواعد ولا قوانين ولا أخلاق.