النصر الخليج بث مباشر..مشاهدة النصر السعودي والخليج في الدوري 22 شوال 1445

مشاهدة النصر السعودي والخليج في الدوري 22 شوال 1445

مشاهدة النصر السعودي والخليج في الدوري 22 شوال 1445،تُشهد اليوم الأربعاء الأول من شهر مايو من عام 2024 مباراة حماسية في دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين، حيث سيلتقي نادي النصر السعودي، بقيادة اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو، بنظيره نادي الخليج في مباراة مثيرة لتحديد الفريق المتأهل إلى النهائي لمواجهة الهلال السعودي، الذي تغلب بدوره على الاتحاد في نصف النهائي السابق بمباراة مثيرة شهدت بطاقة حمراء وأهداف تم إلغاؤها بسبب التسلل.

تشكيل النصر

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: محمد آل فتيل، إيميريك لابورت، عبد الإله العمري، أليكس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخبيري، مارسيلو بروزفتيش، علي الحسن.

خط الهجوم: أوتافيو، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والخليج عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب النصر والخليج عبر رابط أخر من خلال الضغط هنا ..

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والخليج من خلال الضغط هنا ..

تشكيل الخليج

حراسة المرمى: سيهيك.

خط الدفاع: سعيد آل حمسل – محمد الخبراني – بيدرو ريبوتشو – نايف مسعود.

خط الوسط: منصور حمزي – جونج وو يونج – إيفو رودريجيز.

خط الهجوم: خالد ناري – فابيو مارتينز – محمد شريف.

القنوات الناقلة للبث المباشر بدون تقطيع مباراة النصر ضد الخليج في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يمكنكم مشاهدة المباراة اليوم بين فريق النصر وفريق الخليج لتحديد المتأهل الي المباراة النهائية لمواجهة الهلال في نهائي كأس خام الحرمين الشرفين عبر القنوات الآتية :