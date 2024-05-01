مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر

مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر وحصري من خلال قنوات SSC Sport السعودية، دور نصف نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بدون تقطيع.

يفتتح استاد الأول بارك أبوابه لمباراة هامة بين فريقي النصر والخليج، بحضور جماهيري كبير يدعم ويشجع كلا الفريقين في المواجهة اليومية.

موعد مباراة النصر والخليج في كأس خادم الحرمين الشرفين

تنطلق صافرة بداية أحداث اللقاء المرتقب بين النصر والخليج، اليوم الأربعاء الموافق 01-05-2024 في تمام الساعة 07:00 مساءًا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وفي تمام الساعة 08:00 مساءًا بتوقيت فلسطين والسودان ولبنان، وفي تمام الساعة 09:00 مساءًا بتوقيت مصر والسعودية واليمن وسوريا والأردن والعراق، وفي تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت الامارات وعمان وقطر والكويت.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب النصر والخليج عبر رابط أخر من خلال الضغط هنا ..

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والخليج من خلال الضغط هنا ..

القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في كأس خادم الحرمين الشرفين

يمكنكم مشاهدة أحداث المباراة بين النصر والخليج، عبر شبكة قنوات SSC الرياضية الناقل الحصري لحقوق بث كأس خادم الحرمين الشرفين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، علي أن يتم تخصيص قناة SSC Sport HD 1 بتعليق صوتي فهد العتيبي.

البث المباشر لمباراة النصر والخليج اليوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة هامة مساء اليوم، وذلك عندما يستضيف نادي الخليج، لحساب ختام منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشرفين، ليكون الفائز علي موعد أمام نادي الهلال في النهائي، بعد فوز الزعيم علي الاتحاد بنتيجة هدفين لهدف.

يذكر أن أخر لقاء جمع بين النصر والخليج كان علي ملعب استاد الأمير محمد بن فهد في ختام منافسات الجولة الـ 29 من مواجهات الدوري المحلي، وقد حقق فيها العالمي الفوز بنتيجة هدف نظيف.