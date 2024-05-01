ازالة فورية على مساحة 350 متر بقروى اولاد نجم القبلية

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم إزالة بناء مخالفا للقانون بالشيخ على بخانس بحوض البدعى بزمام قروى اولاد نجم القبلية.

جاء ذلك بحضور محمد رضوان رئيس مجلس قروى اولاد نجم القبلية، وتم تنفيذ الازالة الفورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالفين. وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن المخالفة عبارة عن بناء سور بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على مساحة، 350 متر تقريبا، وبارتفاع من متر الى اثنان متر تقريبا ، ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بزمام الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلية وتمت الازالة حتى سطح الارض.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى صعيدا اخر، بعث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بمناسبة عيد القيامة المجيد ، جاء نصها " يسعدني أن ابعث لقداستكم بالإصالة عن نفسي ، وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بخالص التهاني القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد ، وأن تعود على قداستكم هذه الأيام بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيدا من الأمن والأمان والمحبة والسلام " .

كما بعث محافظ قنا برقية تهنئة مماثلة لعدد من المسئولين الأقباط ، حيث هنأ كل من اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ، و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط .

من ناحية أخرى نظمت إدارة أبوتشت شمال محافظة قنا، برئاسة المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام الإدارة، اليوم الاربعاء حفل ومعرض ختام الأنشطة التربوي للعام الدراسي 2023/2024، والذي اقيم بمدرسة ابوتشت الثانوية العسكرية بنين تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا. محلي قوص ينظم ورشة عمل حول تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب.