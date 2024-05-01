الدارب ويب مسرحاً للجرائم البشعة وهوية المستخدمين مخفية

أوضح المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أن الإنترنت ينقسم لـ3 مستويات، والمتاح أمامنا مجرد معلومات سطحية عن حجم المعلومات المتوافرة على الشبكة العنكبوتية، تمثل من 3 إلى 6 % على الأكثر.

وأوضح حجاج أن النسبة الباقية تمثل الإنترنت العميق، ويمكن الوصول إليه من المتصفحات العادية، لكنه يحتاج لكلمات مرور، مثل التسجيل فى المواقع الحكومية، والبيانات الخاصة بالشركات، أما المستوى الثالث وهو الإنترنت المظلم «الدارك ويب».

المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات

تجارة الأعضاء ليست الأسواء على الدراك ويب

وتابع خبير أمن المعلومات، أنه لا يمكن الوصول إلي الدارك ويب بالمتصفحات العادية، وهو مكان به موبقات وجرائم لا يمكن تخيلها، مثل تجارة الأعضاء، وشراء الأطفال، وتجارة الرقيق، وتأجير القتلة، وتكليف عصابات بعمليات اغتيال لشخصيات مرموقة، وتجارة الأسلحة من البنادق حتى الدبابات والطائرات.

طفل شبرا الخيمة والمتهم بقتله

وأشار خبير أمن المعلومات إلى أن «الدارك ويب» مسرحاً للجرائم بالغة البشاعة، وهوية المستخدمين مخفية، وكأن الناس كلها ترتدى أقنعة.

مقتل طفل شبرا الخيمة

وشهدت شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة إنهاء حياة طفل يدعى أحمد سعد على يد قاتل مأجور، استأصل أعضاءه فى بث مباشر، لمتهم آخر فى دولة الكويت، مقابل 5 ملايين جنيه، لينشرها فيما بعد على «الدارك ويب»، ليحقق أرباحاً مهولة بالعملات الافتراضية.

هذه الجريمة أثارت حالة من الرعب والقلق فى نفوس المواطنين، بسبب ذلك العالم المجهول، الذى لا تحكمه قواعد ولا قوانين ولا أخلاق.