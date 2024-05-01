مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

يتقابل فريقى باريس سان جيرمان الفرنسي مع بوروسيا دورتموند الألماني، وجها لوجه من جديد في المباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بث مباشر يلا شوت اليوم

حقق الفريق الباريسي ريمونتادا تاريخية على برشلونة في الدور ربع النهائي، حيث خسر مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز بلقاء الإياب بأربعة أهداف مقابل هدف.

على الجانب الأخر صعد نادي بوروسيا دورتموند من الدور السابق بنفس الطريقة، بعد أن فاز على أتلتيكو مدريد في مباراة العودة بأربعة أهداف مقابل هدفين، بعد أن خسر الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وكان الفريقان قد نافسا في ذات المجموعة في دوري الأبطال هذا الموسم مع ميلان ونيوكاسل، وتأهل الفريق الأصفر والأسود من المركز الأول والفريق الفرنسي من المركز الثاني، وفاز باريس على بوروسيا على أرضه وانتهى لقاء ألمانيا بالتعادل.

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ويلعب الفائز من باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، مع الفائز من ريال مدريد وبايرن ميونخ، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، 1 يونيو المقبل، على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضد نظيره نادي بورسيا دورتموند في ذهاب نصف النهائي البطولة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : دوناروما.

في خط الدفاع :حكيمي، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز ونونو مينديز.

في خط الوسط: فيتينها، وإيمري وفابيان رويز.

في خط الهجوم : عثمان ديمبلي، كيليان مبابي وباركولا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبورسيا دورتموند