مهرجان المسرح العالمى يواصل عروضه على خشبة مسرح على فهمى

يواصل مهرجان المسرح العالمى تقديم عروضه فى دورته الـ39، والتى بدأت يوم 27 أبريل وتستمر فعالياته حتى يوم 6 مايو الجارى، على مسرح على فهمى بالمعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، والذى يقام تحت رعاية الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الفنان الدكتور أيمن الشيوى، عميد المعهد.

ويشارك بالدورة 39 من مهرجان المسرح العالمى دورة الدكتور الراحل علاء عبدالعزيز، بأكاديمية الفنون 10 عروض مسرحية عالمية، والعروض المشاركة هى: العرض المسرحى «حر من الداخل» إخراج مصطفى طلعت، والعرض المسرحى «الخطة المثالية» من إخراج باسم داود، والعرض المسرحى «وردة زرقاء» من إخراج سعيد سليمان، وعرض «العشاء على شرفك» من إخراج محمد فاروق، وعرض «تحت الحصار» من إخراج محمود صلاح، وعرض «قبل أن تبرد القهوة» من إخراج محمد الديب، والعرض المسرحى «ضد النسيان» من إخراج إسلام تمام، والعرض المسرحى «أنتم يامن هناك» من إخراج فادى أحمد، والعرض المسرحى «الدائرة» من إخراج مينا لويز، والعرض المسرحى «الأشجار تموت واقفة» من إخراج مهند الدسوقى.

وقالت رئيس أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة، إنه فى إطار حرص الأكاديمية على رد الجميل وتخليد ذكرى مبدعيها، فمن المقرر أن يحمل المهرجان هذا العام اسم الدكتور الراحل علاء عبدالعزيز أحد أقطاب المعهد العالى للفنون المسرحية، والذى توفى فى فبراير الماضى.

وأضافت أن مهرجان المسرح العالمى هو أحد أهم المهرجانات التى ينظمها المعهد العالى للفنون المسرحية وترجع أهميته إلى أنه يدفع الطلاب للبحث فى النصوص الأجنبية لاختيار الملائم منها وتحويله لنص مسرحى مميز، مشيرة إلى أن الأكاديمية قد قررت إطلاق اسم الراحل الدكتور علاء عبدالعزيز على هذه الدورة تخليداً لذكراه ودوره الكبير ودعمه لكل طلابه، فقد كان صاحب مسيرة علمية وعملية كبيرة وقد تتلمذ على يديه المئات وترك إرثاً نقديا مميزا.