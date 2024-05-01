تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة الهوية لسيدة ملقاة وسط زراعات البصل، بطريق الرشاح بقرية سوارس، دائرة مركز شرطة قليوب.

تم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ملقاة وسط زراعات البصل.. جثة سيدة مجهولة الهوية تثير الذعر بالقليوبية

وتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية لسيدة ملقاة وسط زراعات البصل، بطريق الرشاح بقرية سوارس، دائرة مركز شرطة قليوب.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة، وكشفت التحريات الأولية أن الجثة مجهولة الهوية لسيدة، ولا تحمل أي شيء يدل على هويتها، وتم نقل الجثمان للمشرحة، وتم تشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات تداول مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي بادعاء فتاة بقيام عدد من الأشخاص بالتعدى عليها هى وزوجها داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وكانت قد وردت معلومات للواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، من المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، بادعاء فتاة كذبا تدعى "بسمة" بقيام 5 أشخاص بالتعدى عليها هى وزوجها داخل منزلهما بالضرب وقيامهم بتعريتها وتصويرها بدائرة القسم.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بادعاء الفتاة "بسمة" بالكذب علي موقع التواصل الاجتماعي، وأن الفتاة قامت بعمل محضر بتعدى زوجها السابق عليها هى وزوجها الحالى بالضرب وإصابة زوجها.

كما دلت التحريات أن وراء الواقعة شخص يدعى "احمد شرشر"، 38 سنة، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، "له معلومات جنائية" طليق المجنى عليها "بسمة"، وأنه كانت تربطه علاقة صداقة قوية بزوج المجنى عليها الحالى، ويدعى "أحمد الليبي"، وكان الأخير السبب وراء طلاق بسمة والمتهم منذ أكثر من سنة وقام بالزواج من طليقة صديقه وقام بأخذ مسكن بدائرة قسم شرطة الخصوص هربا من أعين صديقه حتى لا يعلم بزواجهما.

وأكدت التحريات، أنه عندما قام أحد الأشخاص بتبليغ المتهم بمسكن طليقته وزوجها ذهب إليهما وقام بالتعدى عليهما وإصابة زوجها بإصابات بالغة مستخدما سلاح أبيض، وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد يحيي والنقيب أحمد الخولي والنقيب يوسف توفيق معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وامرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.