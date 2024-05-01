مخابز الإسكندرية تنتفض ضد «التموين»

بعد خسائر «الإفرنجية والشامى»

رفض أصحاب المخابز الافرنجية والسياحية بمحافظة الإسكندرية، خفض سعر رغيف الفينو، رغم انخفاض أسعار طن الدقيق من 25 ألفًا إلى 15 ألف جنيه، بحجة التعرض لخسائر فادحة لهم وإغلاق المخابز.

قال عبدالمنعم محمد أحمد، صاحب مخبز: إنهم يعترضون على خفض سعر رغيف الفينو، ولكن يلزم على الحكومة أولًا أن تنظر إلى مشكلاتهم والخسائر الفادحة التى سوف يتحملونها حال تطبيق القرار، قائلًا: نحن أصحاب المخابز الافرنجية والسياحية المرخصة نعمل فى ظل ارتفاع مستمر فى أسعار مستلزمات الإنتاج، والوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد تسبب فى غلق معظم المخابز والإفلاس، بخلاف المخابز الصينية التى تعمل بدون ترخيص وتتحكم فى سعر السوق».

وكشف عن أن سبب اعتراض أصحاب المخابز على خفض سعر رغيف الفينو، لأن الدقيق الخاص بالمخابز الافرنجية لم ينخفض، لافتًا إلى أن سعر الطن وصل 32 ألف جنيه، وتحديد سعر الرغيف الحر بصرف حصة دقيق بسعر 8600 جنيه للطن بالقرار 21 لسنة 2022 خبز فينو 80 جرامًا وكان سعر الرغيف جنيهًا والخبز مميز شامى 90 جم سعر الرغيف جنيهًا بأسعار مستلزمات الإنتاج عام 2022.

وطالب صلاح الخراشى -صاحب مخبز فينو- بمراعاة تعديل تكلفة إنتاج «الفينو» حتى لا يسبب خسارة لهم، مؤكدًا أن التكلفة تعدل كل عام مالى أو كلما اقتضت الحاجة، مشددًا على ضرورة تدخل وزارة التموين لحث المطاحن على تخفيض أسعار بيع الدقيق بأنواعه المختلفة لأصحاب المخابز، حتى يتسنى لهم إنتاج الخبز الفينو بالأسعار التى تم الإعلان عنها، متسائلًا: لماذا لا يتم تحديد سعر البيع لتلك المنتجات أسوة بالمخابز السياحية والافرنجية؟

وأكد سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية خالد فكرى، أن أسعار الدقيق تتراوح ما بين 15 و16 ألف جنيه للطن فى أرض المطحن، وذلك السعر غير شامل النقل للمخابز ونسبة الربحية للمخابز والتى تصل لنحو 500 جنيه للطن كنولون وأرباح، مضيفًا أن تكلفة رغيف الفينو أعلى من الخبز السياحى العادى نظرًا لوجود مكونات أكبر تشمل السكر والزيوت والخميرة، بالإضافة إلى الفينو الأعلى جودة.

ولفت إلى أن سعر طن الدقيق الذى يستخدم فى العيش الفينو أغلى من الدقيق العادى بالضعف، إذ يصل لنحو 30 ألف جنيه فى الأسواق مقابل دقيق الخبز السياحى والذى بلغ 16 ألف جنيه.