حملة لإزالة التعديات بنطاق مركز دشنا بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا برئاسة قاسم عبد الراضي نائب رئيس مجلس المدينة، وقوات الشرطة، حملة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المركز.

أسفرت الحملة عن إزالة عدد 5 حالات بناء بدون ترخيص وتعدي علي أملاك الري وتأتى هذه الحملات طبقا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع أى تعد جديد نهائيا وإزالته فورا فى المهد.

من جانبه أكد عبد اللاه الخبير رئيس مجلس مدينة ومركز دشن ، أنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعيه وأملاك الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس ومصادرة مواد وأدوات البناء.

مضيفاً ان ذلك يأتى ضمن الموجه 22على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة مركز دشنا، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

وكانت محافظة قنا، قد أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة قنا ومراكزها، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة .

ومن جانبه قال محافظ قنا، أنه تم تكليف مديريات التموين والصحة والطب البيطري ، بالتنسيق مع مباحث التموين شن حملات مكثفة ، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لاسيما الأسماك الطازجة والمملحة والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين ، لافتا إلى أنه تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، و ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للمدن، وغرفتين عمليات مديريتي الصحة والتموين ، لتلقى إي شكاوى أو بلاغات بشأن فعاليات الاحتفالات .

وأضاف الداودي، أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية، والوحدات الصحية ، و التأكد من توفير الأدوية والأمصال ومستلزمات الطوارئ واكياس الدم ومشتقاته بكميات اضافية وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات ، مؤكدا أنه تم رفع درجه الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف، و توفير الأدوية الاسعافيه على مدار 24 ساعة ، وكذلك توزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسي ، لتلقى البلاغات وسرعة توجيه سيارات الاسعاف إلي موقع البلاغ ، فضلا عن تكليف إدارة المرور بنشر اللجان المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق السيولة المرورية أمام حركة السيارات.