بلاغ للنائب العام يتهم باسم يوسف بالإلحاد وإنكار المعتقدات الإسلامي والمسيحية

تقدم د. صبرة القاسمي، المحامي بلاغ للنائب العام، المستشار محمد شوقي حمل رقم 460774 لسنة 2024، الذي أحاله إلى نيابة شمال القاهرة الكلي للتحقيق، جاء فيه فيه إن المدعو باسم رأفت محمد يوسف، الشهير بالإعلامي باسم يوسف ظهر مع المذيع اليهودي الأمريكي ناكرًا الأديان السماوية والعقائد الإسلامية والمسيحية ساخرًا منها.

بلاغ ضد باسم يوسف

وجاء البلاغ: "ادعى باسم يوسف أن الأديان السماوية صناعة بشرية بسبب الخوف والحاجة البشرية إلى اختراعها مستمدًا مقولة الفيلسوف الفرنسي الملحد فولتير: " لو لم يكن هناك إله لإخترعناه".

وأضاف : "الأديان ما هي إلا مجموعة من القصص قام بها البشر بأنفسهم ونسبوها إلى الأديان"، وادعى البلاغ على باسم يوسف أنه نافي العقدية التي يعتقدها الناس في العالم ومصر بأن الأديان السماوية تنزيل إلهي ووحي أوحاه الله الله سبحانه وتعالى إلى رسله عليهم السلام.

ووفقًا للبيان، فإن باسم يوسف سخر في لقائه مع مقدم برامج البودكاست ليكس فريدمان، اليهودي الأمريكي، أنكر الحياة بعد الموت واليوم الأخر، وسخر من اعتقادات المسلمين، وادعى ادعاءات خادشة للحياء وبتصرفات مشينة على غير الحقيقة ضد العقيدة المسيحية ، الأمر الذي يرفضه المصريون بجناحيهم المسيحي والمسلم، الأمر الذي يستلزم تدخل الجهات العدلية للحفاظ على السلم المجتمعي وسلامة المجتمع والوحدة الوطنية والحمة الدينية وقيم المصريين الدينية والروحية.

واستند البيان إلى ديباجة الدستور المصري والمواد 98 فقرة، من قانون العقوبات والمادة 160 من قانون العقوبات ومواد قانونية أخرى.