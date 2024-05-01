سلوي عثمان: ربنا قطع الأمومة ووصلها في أدواري

أكدت الفنانه سلوي عثمان أن دور الأم دور كبير ولابد على من يجسده ان تشعر به الناس وتحسه، مشيرة الي ان الله لم يرزقها الاحساس بطعم الأمومة، ولكن وصل من ناحية أخرى.



واوضحت عثمان في لقائها ببرنامج حواديت الناس مع الاعلاميه يمنى بدراوي ان دور الأم في مسلسل "حق عرب" ام غير متعلمه لكن ام استطاعت ان تحافظ علي العادات والتقاليد التي تربينا عليها، مشيرة إلي أن القلم علي وجه أحمد العوضي كان حقيقيا، رغم أن العوضي يرفض الضرب، مؤكده أن القلم كان مفاجأة كبيره له وكانت رسالة قوية بأن قلم الأم قلم تربوي، مبينة أن العوضي بدون الفنانة ياسمين عبد العزيز فنان يستطيع أن يحتوي كل فريق العمل دون وجود أو نقصان أحد و حبيب فريق العمل كله لأن يتعامل بشخصه انه ابن بلد وجدع، كما أنه يعمل بحب ومؤمن برسالته مضيفه بأن المؤلف محمود حمدان والمخرج إسماعيل فاروق ومعهم العوضي كونوا ثلاثي وجعلوا من كل الممثلين أبطال.

وأشارت عثمان أن مسلسل نعمة الافوكاتو يعد سادس عمل لها مع المخرج محمد سامي واتعمل قبل حق عرب، مؤكدة ان محمد سامي مخرج شاطر ويركز في كل التفاصيل، وعصبيته مشروعة لصالح العمل، و مي عمر لا تعمل بصفتها زوجة محمد سامي ولكنها تعتني بكل التفاصيل ، مؤكدة أنه ليس كل مسنود يقال عليه فنان، ومي فنانة جميلة وتستحق والنجومية.

وعن مسلسل المعلم ، قالت مصطفي شعبان انسان جميل، وشاركت معه كضيفة شرف لأنني لا استطيع أنه أرفض له طلب.

وأشارت عثمان إلى أنها اول مرة تعمل مع النجم محمد عادل أمام، وذلك من خلال مسلسل "كوبرا، ، وأنها تري ان من لا يعمل معه فهو خسران فنيا.

رامز جلال

وفاجئت عثمان بأن رامز جلال فنان له استايله، وأنها ليست ضد برامج المقالب، لكنها ليست مع الإصابات ولا المقدمات الآخرة، مشيرة الي انها لو انكسرت ليس قطع غيار.

واختتمت عثمان بأن وجودها في أدوار مختلفة مع نجوم بحجم عمالقة الدراما بمثابة اضافه كبيرة لها ولهم.