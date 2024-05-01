استعدادًا لإحتفالات الربيع .. رفع درجة الاستعداد القصوى بسوهاج
اعلنت مديرية الصحة بسوهاج على رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة وذلك بمناسبة الأعياد حيث يحتفل الأخوة المسيحين خلال أيام بعيد القيامة المجيد و يليه أعياد الربيع وشم النسيم . جاء ذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ومعالي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج ، انه تم وقف جميع الأجازات للأطباء و الكوادر الطبية الفنية المساعدة خلال تلك الفتره وانتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات و تشكيل غرف الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والتأكيد علي زيادة عدد أطباء الطوارئ والإستقبال و توافر جميع أدويه الطوارئ والمستلزمات الطبية و مراجعة أرصدة بنوك الدم أولاً بأول .
وتشكيل غرفة الطوارئ الأزمات لمتابعة سير العمل و التدخل السريع وقت الحاجة . منوهاً إلى التأمين الطبي لجميع الطرق والميادين العامة و أماكن التجمعات خلال فترة الأعياد بالتنسيق مع هيئة الأسعاف المصرية . وكذلك تكثيف متابعة ومراقبة الأسواق و أماكن تداول الأطعمة المختلفة .
كما أشار إلي تكليف فرق من إدارات الطب العلاجي و الطب الوقائي و الإدارة العامة للصيدلة لمتابعة سير العمل وإعداد تقارير بذلك علي مدار الساعة .
مقدماً خالص التهاني للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد