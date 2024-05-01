الأمن يلاحق حائزي الأسلحة النارية ويضبط 54 متهما

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وحققت الحملات نتائج إيجابية وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (66 قطعة سلاح نارى بحوزة 54 متهم).. وذلك على النحو التالى : (6) بنادق آلية، (17) بندقية خرطوش، طبنجة، (42) فرد محلى، (70) طلقة مختلفة الأعيرة، (5) خزينة، (191) قطعة سلاح أبيض .



قضت الدائرة 14 المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية؛ على خلفية اتهامهم بالاشتراك في خطف أحد الأشخاص مستغلين كثرتهم العددية من أجل الاستيلاء على منقولاته كرهًا عنه، وذلك بإنشاء حساب وهمي على الفيسبوك بأسماء إناث بقصد الخديعة والتضليل.

عن طريق الفيسبوك.. المشدد 10 سنوات للمتهمين بإستدراج شخص وسرقته بالإكراه



وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حمد السيد الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبدالغفار النجار وأيمن بديع لبيب.



ولأنهم في يوم 20/3/2023 بدائرة قسم شرطة دار السلام محافظة القاهرة، خطفوا المجني عليه أحمد. ح. ز، بالتحايل بأن استدرجوه لمحل الواقعة قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول إلى غايتهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين أنشأوا حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بهدف ارتكاب الجريمتين، سرقوا المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه أحمد. ح. ز بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن استدرجوه لمحل الواقعة وروعوه بغلبة عددهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات، كرهًا عنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، محل الاتهام الأول والثاني.