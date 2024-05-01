ماذا قدم كولر مع الأهلي في مواجهاته أمام الإسماعيلي

يستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء في الجولة العشرين من الدوري الممتاز، على ستاد برج العرب.



تعتبر تلك المواجهة الرابعة للمدرب السويسري لـ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أمام الإسماعيلي نجح في تحقيق العلامة الكاملة أمامهم في الثلاث مباريات بتحقيق الفوز في جميعهم.



كانت المباراة الأولى لكولر مع الأهلي أمام الإسماعيلي في الجولة الاولى من مسابقة الدوري للموسم الماضي في أكتوبر من عام 2022، ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز بتسجيل هدف نظيف عبر لاعبه حسين الشحات، وكان مدرب الدراويش وقتها المدير الفني الأسبق للأهلي خوان جاريدو.



المباراة الثانية كانت في الجولة الثامنة عشر من الموسم الماضي بمسابقة الدوري، والتي جمعت بينهما في شهر يونيو الماضي.



فاز الأهلي على الدراويش بهدف نظيف للمرة الثانية بأقدام الجنوب أفريقي بيرسي تاو ليحقق المدرب السويسري الفوز مجددا على الإسماعيلي الذي كان يقوده وقتها حمزة الجمل.



المباراة الثالثة كانت آخر مباراة جمعت بينهما في الدور الأول من الدوري بالموسم الحالي، ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز على الدراويش الذي يقوده إيهاب جلال.



فاز الأهلي على الإسماعيلي بثلاث أهداف مقابل هدف، وأحرز أهداف المارد الأحمر بيرسي تاو (هدفين) وحسين الشحات، فيما سجل التوجولي ياو أنور هدف الدراويش الحالي.

يستعد الأهلي بقيادة كولر لمواجهة رابعة أمام الدراويش الذي يقوده في الوقت الحالي إيهاب جلال في ولاية جديدة مع الإسماعيلي.

