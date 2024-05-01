محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد بأحياء العاصمة بمناسبة احتفالات عيد القيامة 

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد بجميع أحياء العاصمة بمناسبة احتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتسهيل تقديم كافة الخدمات، وتكثيف حملات النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات فى محيط الكنائس.

رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة

وطالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

كما شدد محافظ القاهرة على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع ، وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

يذكر أن محافظة القاهرة أقامت حفلًا لتكريم ٤٢ طالبًا وطالبة بمراحل التعليم المختلفة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية، وذلك بالتعاون مع مديريتى التربية والتعليم، والأوقاف بديوان عام المحافظة، حيث شمل التكريم توزيع جوائز مالية وشهادات تقدير عليهم.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أن القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بترسيخ القيم الدينية وتنمية الوازع الأخلاقي في نفوس أبنائنا وبناتنا ونشر المبادئ الصحيحة للدين الحنيف بعيداً عن التطرف والأفكار المغلوطة، كركيزة أساسية في بناء الأجيال الشابة في الجمهورية الجديدة.

واضاف محافظ القاهرة أن تزايد أعداد المتقدمين من مختلف الأعمار للمسابقة عامًا بعد عام، يعزز من جهودنا نحو نشر الأخلاق الكريمة بين الأجيال الجديدة بمختلف السبل في ضوء رؤية مصر 2030 ومن ذلك تشجيع روح التنافس الإيجابية بين النشء لحفظ القرآن الكريم لأن فضل القرآن الكريم على معلمه ومتعلمه وحافظه وقارئه في الدنيا والآخرة كما يتميز حافظ القرآن بالوعي الذاتي والالتزام تجاه حماية مجتمعه ورفعة وطنه.

وقدم محافظ القاهرة التهنئة للفائزين في المسابقة الدينية ، وثمن دور أولياء أمورهم الحريصين على تعليم القرآن الكريم لأبنائهم، داعياً الله عز وجل أن يلبسهم تاج الوقار مصداقاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم .

وقدم محافظ القاهرة الشكر للأساتذة والمشايخ والمحفظين والممتحنين، وكافة الهيئات والأفراد المشاركين على جهودهم لإقامة وإنجاح المسابقة الدينية لمحافظة القاهرة، وفي مقدمتهم مديريتى الأوقاف، والتربية والتعليم بالقاهرة والأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي عميد كلية الدعوة الإسلامية.

وتنقسم المسابقة إلى مستويين، مستوى خاص يتم اختيار المشاركين فيه على أساس حفظ القرآن الكريم كاملاً بالتفسير، ومستوى عام تم تصنيفه على مراحل التعليم المختلفة، حيث تتضمن المرحلة الثانوية حفظ 10 أجزاء من القرآن، والمرحلة الإعدادية تشمل حفظ 5 أجزاء من القرآن، أما المرحلة الابتدائية تتضمن حفظ جزأين من القرآن، بالإضافة إلى الأحاديث الأربعين النبوية التي تحض على قيمة العمل والتحلي بالأخلاق الحسنة ودراسة السيرة النبوية ونبذة عن بعض الشخصيات الإسلامية لكل المستويات.