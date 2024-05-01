الأربعاء 01 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفاندوفسكي مرشح للانتقال إلى السعودية.. وموقف البولندي

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

أصبح البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة مرشحا للانتقال إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ليفاندوفسكي: أتمنى فوز بايرن ميونخ على ريال مدريد اليوم

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تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم

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تشافي يُعلن تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد.. ليفاندوفسكي في الهجوم

كشفت تقارير صحفية أن أسم ليفاندوفسكي أرتبط بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في نهاية الموسم الكروي الحالي في ظل اهتمام العديد من الأندية السعودية بالتعاقد معه.

أشارت التقارير الصحفية الإسبانية ان البولندي ليفاندوفسكي رفض عرضا باهظا من أحد الأندية السعودية التي لم يتم الكشف عنها لأنه يرفض فكرة الرحيل عن برشلونة وسعيد بها.
 

وتابعت التقارير أن ليس لديه النية في الرحييل عن صفوف برشلونة حتى في حال أنهى برشلونة الموسم بدون التتويج أي لقب، أو عرضوا عليه كافة أموال العالم.
 

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تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم

وأنتقل ليفاندوفسكي إلى صفوف نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي 2022 قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو.

ولعب فاندوفسكي بقميص برشلونة هذا الموسم في 44 لقاء في كافة المسابقات وأحرز 23 هدفا وصنع 9 آخرين بواقع 32 هدفا.

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