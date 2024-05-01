وكيل تعليم الغربية يناقش الإستعدادات النهائية لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إجتماعًا بحضور عبد الفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، وغادة عبية، مدير إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية، وإسماعيل المرسي، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية ، ومديري إدارات التعليم الابتدائي والإعدادي بالإدارات التعليمية العشر، بقاعة التنمية المهنية بطنطا، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي 2023 / 2024، والتي من المقرر أن تبدأ في الثامن من مايو الحالي، وتنتهي في الثاني عشر من نفس الشهر للمرحلة الابتدائية، أما المرحلة الإعدادية فتنهي امتحاناتها في الثالث عشر من نفس الشهر.

وأكد وكيل الوزارة، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بصورة طيبة، من حيث وضوح الورقة الامتحانية، ومطابقتها للمواصفات وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن، استغلال جميع الفراغات الموجودة بالمدارس بحيث لا يتجاوز عدد كل لجنة عن 22 طالب، توفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع توفير المناخ المناسب لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر وحزم، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، إلى جانب التواجد المستمر للزائرة الصحية بكل مدرسة، وإعلام الطلاب بمواعيد الامتحانات ونشر الجداول على صفحات المدارس، وداخل اللجان في أماكن واضحة للجميع، وضرورة الإبلاغ الفوري لغرفة العمليات بالإدارة عن أي أحداث أو مشكلات خلال سير الامتحانات.

كما أكد "حسن" أيضاً على ضرورة رصد الدرجات أولاً بأول في الشيت الورقي والالكتروني، وعدم استخدام المزيل بالشيت تماماً، أو استخدام أقلام الرصاص في الرصد، والحفاظ على سرية الكنترول وتأمينه تماماً، والتأكيد على عدم السماح بدخول أي طالب للمدرسة ومعه تليفون محمول حتى ولو مغلق، والتشديد على تأمين الكنترولات وتأمين اللجان ونظافتها، والالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية المنظمة، وتوجيه مديري المدارس بالتنسيق مع السادة رؤساء الأحياء ورؤساء المراكز والمدن والشرطة لتأمين محيط المدارس وإزالة أية إشغالات حولها، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.