“أكسيوس”: البيت الأبيض يرى أن وقف إطلاق النار بغزة سيوقف هجمات الحوثيين

أكد “أكسيوس”، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن البيت الأبيض يرى أن وقف إطلاق النار في غزة سيوقف هجمات الحوثيين على البحر الأحمر.

بيان عاجل نقله “أكسيوس”

وشدد “أكسيوس”، عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتبر التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس عنصرا حاسما في استراتيجية أوسع بكثير بالداخل والخارج.

وأوضح “أكسيوس”، عن مسؤولين أمريكيين، بايدن شارك شخصيا في جهود مكثفة خلال الأيام الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار بغزة.

وفي وقت سابق، قال موقع أكسيوس الأمريكى، إن أعضاء بالكونجرس الأمريكي يهددون هيئة المحكمة الجنائية الدولية ويطالبونها بعدم إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

أعضاء بالكونجرس.. يُهددون الجنائية الدولية ويطالبونها بعدم اعتقال مسؤولين إسرائيليين



ومن جانبه صدر البيت الأبيض بيانا ، "لا ندعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية مع مسؤولين إسرائيليين".

وقالت صحيفة لو فيجارو الفرنسية ، ان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى قطاع غزة، لم يعد بالنسبة له من قبيل الخيال السياسى، مشيرا إلى أن نتنياهو يخشى بالفعل مثل هذا السيناريو كما يخشاه عدد من المسئولين السياسيين والعسكريين فى إسرائيل .

آخر تفاصيل “صفقة التهدئة في غزة”



كما أفادت مصادر مصرية مطلعة، اليوم الثلاثاء، بأن وفد حركة "حماس" غادر القاهرة، وسيعود مرة أخرى برد مكتوب على مقترح صفقة التهدئة.

وكشف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الإثنين، عن طبيعة المقترح المقدم لحركة "حماس" للوصول إلى هدنة في قطاع غزة.