الدقهلية تستعد لبدء العمل في ملف التصالح

قدم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية خلال رئاسته المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الأربعاء خالص التهاني القلبية للأخوة الأقباط وللشعب المصري بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والعقيد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، و مديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .

وأشار المحافظ إلي أن الإعداد والتجهيز للعمل هو سر النجاح والتفوق فبدون تنظيم جيد لن يكون هناك نهوض بمنظومة العمل والمؤسسة وهذا لن يتحقق إلا بالعمل كفريق واحد .

ووجه مختار بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين واستمرار اعمال الحملات المكبره لرفع كافة المخلفات وصيانة ونظافة الحدائق والمتنزهات العامة استعداد لاستقبال اعياد شم النسيم .

وشدد المحافظ علي وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لمتابعة توريد محصول القمح الي جميع الصوامع وتذليل كافة العقبات التي تواجه اعمال التوريد لتحقيق المستهدف من القمح هذا العام .

وطالب مختار بسرعة الإنتهاء من ملف تقنين املاك الدولة والاستعداد الكامل لبدء العمل في ملف التصالح علي مخالفات البناء خلال أيام لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين .

وشدد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء من خلال التنسيق مع مديرية الزراعة وكافة جهات الولاية بالمتابعة والإزالة الفورية لأي تعدي يتم علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين .

وكلف مختار رؤساء المراكز والمدن والاحياء بسرعة الانتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها في الوحدات المحلية ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لهذا العام قبل نهاية شهر مايو الجاري .

واكد المحافظ علي ضرورة المتابعة المستمرة لكافة المنافذ والمحال العامة والمولات التجارية لضبط الأسعار وحماية المستهلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين .

كما وجه مختار أيضاً لمدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وجهات الولاية بمتابعة تنفيذ اعمال المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية .

وأكد المحافظ علي اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات .

والجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي قد وافق علي عدد من الموضوعات شملت الموافقه علي تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة ملعب كرة قدم لصالح مركز شباب الرياض بمركز ومدينة منية النصر بإيجار اسمي سنوي .

كما تمت الموافقه علي إنشاء عدد 2 مكتب شهر عقاري جديد بقرية طناح ومدينة محلة دمنة بالإضافة إلي تخصيص قطعة أرض بنطاق حي شرق المنصوره لإنشاء مقر للشهر العقاري .

وتمت الموافقة أيضا علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 88 متر أملاك دولة لصالح مستشفي اتميدة المركزي لإنشاء عيادات خارجية للمستشفي، والموافقة علي إنشاء جامعة تكنولوجية بمنطقة قلابشو مركز بلقاس بعد دراسة الموقع والتأكد من توافر كافة الشروط والمقومات الفنية ، كما تقرر تشكيل لجنة لمعاينة قطعة أرض بمدينة المنزلة أملاك دولة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية لإنشاء جامعة تكنولوجية أخري .