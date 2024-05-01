القومي لحقوق الإنسان يناقش التمكين الاقتصادي للشباب





- مشيرة خطاب: المرأة المصرية عصب الاقتصاد وتساهم في تحسين الناتج القومي

- محمد ممدوح: تمكين الشباب مفتاح تحقيق التقدم والازدهار

عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب في مصر مفتاح النجاح في عالم متغير"؛ وذلك انطلاقا من اهتمام المجلس بحماية وتعزيز حقوق الشباب، وفي إطار خطة عمله بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

افتتحت أعمال الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية، بحضور أعضاء مجلس الشيوخ المعنيين بالشأن الاقتصادي، وممثلي الوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الشبابية، بالإضافة إلى نخبة من رواد الأعمال والخبراء المتخصصين في مجال التمكين الاقتصادي للشباب.



مشيرة خطاب: الشباب ثروة مصر الحقيقية ومستقبلها الواعد

أعربت السفيرة مشيرة خطاب، عن أهمية دور الشباب باعتبارهم ثروة مصر الحقيقية ومستقبلها الواعد، والعوامل الرئيسية للتغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي، وأهم الموارد التي يتوجب على كافة مؤسسات المجتمع (الحكومية، الخاصة، الأهلية) الاستثمار فيها وتطورها من أجل إحداث تنمية متكاملة مستدامة.

وأكدت خطاب، على ضرورة حماية ورعاية الشباب والنشء والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية و الابداعية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وذلك وفقا لما نص عليه الدستور المصري.

مشيرة خطاب: المرأة المصرية العاملة عصب الاقتصاد



وأشادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بدور المرأة العاملة في الاقتصاد المصري، مؤكدة أنها عصب الاقتصاد المصري، وتساهم بنزولها إلى سوق العمل في تحسين الناتج القومي الإجمالي، ومن هنا تأتي أهمية تعزيز ودعم برامج تمكين الفتيات والنساء وتنمية فكر الأعمال وروح الاستثمار لديهم، إتاحة لهم الفرص لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



محمد ممدوح: اتباع نهج شامل لتمكين الشباب اقتصاديًا يعتمد على تعزيز حقوق الإنسان

ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، أن تمكين الشباب هو مفتاح تحقيق التقدم والازدهار، وأن اتباع نهج شامل لتمكين الشباب اقتصاديًا، يعتمد على تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعليم والعمل والصحة والسكن، وكذلك توفير بيئة مواتية لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن توفير بيئة آمنة ومستقرة يحترم فيها حقوق الإنسان ضروري لكي يتمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم والإبداع في مختلف المجالات.

وأفاد ممدوح، أن الدعم وتمكين الشباب من خلال فرص عمل مناسبة تتناسب مع تحسين منظومة التعليم وتعزز من روح الابتكار وريادة الأعمال والاستفادة من مستحدثات العصر ومواكبة التطورات التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي تنعكس آثارها على بيئة اقتصادية تشجع على الاستثمار والتنافسية العادلة القائمة على تكافؤ الفرص، تظهر من خلالها مشاركتهم الفاعلة فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مساهمين بأفكارهم وطموحاتهم فى بناء الوطن وتحقيق تقدمه.

وتناولت الحلقة النقاشية العديد من المحاور شملت:

- الفرص المتاحة لتمكين الشباب اقتصاديًا

- دور الحكومة والمجتمع المدني في دعم تمكين الشباب اقتصاديًا



- البيئة التشريعية المواتية لريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للشباب



- التحديات التي تواجه الشباب في تحقيق التمكين الاقتصادي، ومنها قلة فرص العمل المتاحة، ضعف مستوى التعليم والتدريب المهني، غياب ثقافة ريادة الأعمال، وصعوبة الحصول على التمويل.



وأكد المشاركين على أهمية تضافر الجهود من قبل جميع الجهات المعنية سواء حكومية أو غير حكومية لخلق بيئة آمنة ومستقرة تُتيح للشباب فرصًا حقيقية لتحقيق طموحاتهم والإبداع في مختلف المجالات.

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