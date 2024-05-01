إنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة بالظهير الصحراوي بجهينة

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن البدء في إجراءات إنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة بالظهير الصحراوي الغربي بمركز ومدينة جهينة شمال غرب محافظة سوهاج، على مساحة 19.5 فدان، بالتعاون مع الجانب الكوري، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التنمية المحلية؛ لإنشاء مصانع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة، والتخلص الآمن منها، حفاظا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين .

ومن جانبه أوضح ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة، أنه تم استقبال الوفد الكوري؛ لمعاينة الموقع المقترح لإقامة مصنع تدوير المخلفات، مشيرا إلى أن المصنع سيقوم بتدوير المخلفات بشكل يومي لإنتاج السماد العضوي لاستخدامه في الزراعات ودعم التربة، بالإضافة إلى إنتاج مادة الـ RDF والتي تستخدم كوقود لمصانع الأسمنت؛ وإعادة تدوير المخلفات الحديدية، مشيرا إلى أن الخط الكوري الجديد يحتوي على ملقاط لجذب المخلفات الحديدية، وفرز المخلفات العضوية، والاستفادة من المخلفات بشكل كامل .

وفي سياق متصل تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال إنشاء المدفن الصحي للقمامة والمخلفات الصلبة بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، على مساحة 20 فدان، بقرية " الغريزات"، بتكلفة إجمالية بلغت 62 مليون جنيه، وذلك ضمن البرنامج الوطني للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتعاون بين وزارات " التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع"، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات .



يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ ومتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية؛ لإحداث تحسن مستمر فى مستوى تلك الخدمة التي تمس حياة المواطنين، بما يساهم في الحفاظ على الشكل الحضاري للشوارع الرئيسية والفرعية، والمدن والمراكز والأحياء والقرى، بما يحقق رضا المواطنين.



وقال محافظ سوهاج أن المشروع يأتي في إطار حماية البيئة والحفاظ على سلامة المواطنين، في ظل توجهات الدولة نحو بيئة نظيفة، موجها مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تذليل أية معوقات .



وفي سياق آخر أعرب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن خالص تهانيه القلبية لعمال مصر عامة وعمال سوهاج بصفة خاصة، وذلك بمناسبة " عيد العمال "، الذي يوافق الأول من شهر مايو كل عام .



وقال محافظ سوهاج: "إننا نقدر جميعا عمال مصر الأوفياء الذين لم يبخلوا بجهدهم من أجل الوطن إيمانا منهم بأن العمل هو الطريق الوحيد للتنمية ووصول مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، فتحية شكر وإعزاز وتقدير لعمال مصر الأوفياء في يوم عيدهم" .