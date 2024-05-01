محافظ سوهاج يتابع أعمال إنشاء المدفن الصحي للقمامة والمخلفات الصلبة بالمراغة

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال إنشاء المدفن الصحي للقمامة والمخلفات الصلبة بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، على مساحة 20 فدان، بقرية " الغريزات"، بتكلفة إجمالية بلغت 62 مليون جنيه، وذلك ضمن البرنامج الوطني للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتعاون بين وزارات " التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع"، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات .



يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ ومتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية؛ لإحداث تحسن مستمر فى مستوى تلك الخدمة التي تمس حياة المواطنين، بما يساهم في الحفاظ على الشكل الحضاري للشوارع الرئيسية والفرعية، والمدن والمراكز والأحياء والقرى، بما يحقق رضا المواطنين.



وقال محافظ سوهاج أن المشروع يأتي في إطار حماية البيئة والحفاظ على سلامة المواطنين، في ظل توجهات الدولة نحو بيئة نظيفة، موجها مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تذليل أية معوقات .



وفي سياق آخر أعرب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن خالص تهانيه القلبية لعمال مصر عامة وعمال سوهاج بصفة خاصة، وذلك بمناسبة " عيد العمال "، الذي يوافق الأول من شهر مايو كل عام .



وقال محافظ سوهاج: "إننا نقدر جميعا عمال مصر الأوفياء الذين لم يبخلوا بجهدهم من أجل الوطن إيمانا منهم بأن العمل هو الطريق الوحيد للتنمية ووصول مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، فتحية شكر وإعزاز وتقدير لعمال مصر الأوفياء في يوم عيدهم" .



وكان أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، ٤د التقى عدد 98 مواطن من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة من مختلف المراكز والمدن والقرى، وتلبية احتياجاتهم الضرورية، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام .



واستمع نائب المحافظ إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة .



وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن .