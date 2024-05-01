الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

قافلة بيطرية لتحصين 746 رأس ماشية بمركز أبو قرقاص

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية ارشادية وعلاجية مجانية بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية ، وتكثيف القوافل المجانية لتوفير الخدمات البيطرية للقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

 

قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، إنه تم تنفيذ قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية سفاي التابعة لوحدة إتليدم والعزب التابعة والمجاورة لها بمركز أبو قرقاص ، وذلك بمشاركة كلية الطب البيطري بجامعة المنيا ، حيث تم تحصين عدد 746 رأس ماشية ، ( أبقار - جاموس - اغنام - ماعز ) ، شملت علاج باطني ورش ضد الطفيليات الداخلية ، وتحصين ضد مرض جلد عقدي، وتلقيح اصطناعي ، وتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة ، وصرف علاج بالمجان ، وذلك في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية.

 

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد وجه بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض ، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلى ، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ، ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة ، للوقاية من أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

 

من جانبه ، استعرض الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، جهود المديرية فى تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى ، للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتسمم الدموى ، في الفترة من 19 مارس الماضى وحتى الأسبوع الماضى ، من شهر إبريل ، حيث تم تحصين 160 الف رأس ماشية وترقيم وتسجيل 2789 رأس ماشية ، عن طريق 120 لجنة فرعية و4 لجان مركزية.

 

فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة ، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ، وتم عقد 85 ندوة وجولة إرشادية ، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين ، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات وتقليل الخسائر الناتجة.

 

وأضاف ، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين ، بمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيداً ، بإقبال المواطنين على الحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري ، لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى ، للتحصين بما يحقق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

الجريدة الورقية