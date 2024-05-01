قافلة بيطرية لتحصين 746 رأس ماشية بمركز أبو قرقاص

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية ارشادية وعلاجية مجانية بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية ، وتكثيف القوافل المجانية لتوفير الخدمات البيطرية للقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، إنه تم تنفيذ قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية سفاي التابعة لوحدة إتليدم والعزب التابعة والمجاورة لها بمركز أبو قرقاص ، وذلك بمشاركة كلية الطب البيطري بجامعة المنيا ، حيث تم تحصين عدد 746 رأس ماشية ، ( أبقار - جاموس - اغنام - ماعز ) ، شملت علاج باطني ورش ضد الطفيليات الداخلية ، وتحصين ضد مرض جلد عقدي، وتلقيح اصطناعي ، وتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة ، وصرف علاج بالمجان ، وذلك في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد وجه بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض ، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلى ، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ، ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة ، للوقاية من أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

من جانبه ، استعرض الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، جهود المديرية فى تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى ، للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتسمم الدموى ، في الفترة من 19 مارس الماضى وحتى الأسبوع الماضى ، من شهر إبريل ، حيث تم تحصين 160 الف رأس ماشية وترقيم وتسجيل 2789 رأس ماشية ، عن طريق 120 لجنة فرعية و4 لجان مركزية.

فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة ، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ، وتم عقد 85 ندوة وجولة إرشادية ، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين ، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف ، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين ، بمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيداً ، بإقبال المواطنين على الحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري ، لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى ، للتحصين بما يحقق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.