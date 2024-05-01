Assassin’s Creed Mirage تصل في 6 يونيو لأجهزة iPhone وiPad

ستصل أحدث لعبة Assassin’s Creed قريباً إلى أجهزة iPhone وiPad. Assassin's Creed Mirage، إصدار 2023 الذي يأخذك إلى بغداد في القرن التاسع، سيكون متاحًا في 6 يونيو لسلسلة iPhone 15 Pro وأجهزة iPad المزودة بشريحة M-series.

تقول Ubisoft إن النسخة المحمولة من عنوان AAA تقدم "نفس تجربة إصدار وحدة التحكم" ولكن مع عناصر تحكم مُكيَّفة تعمل باللمس. تفيد تقارير IGN أن Ubisoft أكدت أن لعبة الهاتف المحمول ستدعم وحدات تحكم أجهزة MFi مثل Backbone One وRazer Kishi Ultra.

تقول Ubisoft إن Assassin’s Creed Mirage تدعم التقدم المتقاطع والحفظ المتقاطع من خلال Ubisoft Connect، حتى تتمكن من المتابعة من حيث توقفت بغض النظر عن النظام الأساسي الخاص بك. تم إطلاق اللعبة في أكتوبر لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وPS5/4 وXbox Series X/S وXbox One.

شاشة ترويجية للعبة Assassin’s Creed Mirage. البطل يتسلق برجاً في بغداد في القرن التاسع، لديه ابتسامة شريرة على وجهه ونحن نرى سحابة حمراء



وجد كريس هولت من موقع Engadget أن Assassin’s Creed Mirage هي بمثابة عودة إلى شكل السلسلة، حيث تقوم بتداول عناصر آر بي جي التي أصبحت بارزة في السنوات الأخيرة لجذور السلسلة المتخفية والحركة. كتب هولت: "كلما تعمقت في لعبة Assassin's Creed Mirage، كلما غمرني شعور بالحنين الدافئ". "لقد بدا الأمر وكأنه عناق دافئ من صديق قديم. عناق مريح ودموي."

ستكون اللعبة مجانية للتنزيل، ولها نسخة تجريبية مجانية مدتها 90 دقيقة. بعد ذلك، ستكون تكلفة الشراء داخل التطبيق بقيمة 50 دولارًا لمواصلة اللعب على أي جهاز iPhone أو iPad متوافق. يمكنك حجز اللعبة مسبقًا الآن على متجر التطبيقات.