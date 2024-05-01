قرية جريس للفخار الأولى على مستوى الجمهورية في حجم الإنتاج (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، تقريرا تلفزيونيا عن عمال قرية جريس.

قلعة صناعة الفخار في مصر

وأفاد التقرير بأن قرية جريس توجد في المنوفية، والتي تطلق عليها قلعة صناعة الفخار في مصر، موضحا أن كل البيوت تعمل بالفخار، موضحا أن قرية جريس للفخار هي الأولى على مستوى الجمهورية في حجم الإنتاج، بالإضافة إلى أنها تصدر الفخار للخارج البلاد.

قال صانع الأواني الفخارية، إن مهنة صناعة الفخار قديمة جداً، موضحا أن هذه المهنة مذكورة في القرآن الكريم في سورة الرحمن، مشيرا إلى في الستينات من القرن الماضي كان كل منتجات الفلاحين في الدولة مصنوعة من الفخار.

الفخار الأكل والشرب به صحي 100%

وأضاف «غنيم»، خلال حوراه مع برنامج صباح الخير يا مصر، «الفخار من أطهر الصناعات لما بتشرب في القلة بتشعر أنها ترويك، لأنها تجدد المياه داخلها، الفخار الأكل والشرب به صحي 100%»، موضحا أن الفخار يدخل في كل الصناعات، يدخل في الديكورات المختلفة والأضاءات.

الأنامل الذهبية تصنع الخزف والنحاس والسجاد

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "في عيد العمال .. الأنامل الذهبية تصنع الخزف والنحاس والسجاد".

وقال أحمد وحيد المشرف العام على مركز الفسطاط للحرف التقليدية: "الحضارة المصرية القديمة قامت على الحرف والصناع المهرة"، وذكر أحد العمال، أنه يعمل في قسم الخيامية بشغل يدوي، فالخيامية تنتمي إلى عصور قديمة، فقد كان المركز يصلح الخيام، أما الزبون الأجنبي فأصبح مصدر التطوير في المركز.

وذكر أحد العاملين في حرفة النسيج اليدوي، أنه يعمل منذ 50 سنة بالمهنة، ويستخدم النول الذي يتم تنفيذ الكليم عليه، ويستهدف من المهنة الحفاظ على التراث حتى لا يندثر، كما يتم تدريب العاملين من بداية نحت التصميم حتى مرحلة إخراج المنتج النهائي.

وأكد آخر، أن المكان قبلة للباحثين في مجال الخزف والحرف التقليدية، إذ يحافظ على الموروث الحضاري للدولة المصرية، ويراعى فيه الدراسة الجدية، فمن يعمل في هذه المهنة يجب أن يكون ملما بها على المستويين العلمي والفني.