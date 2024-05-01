قنا تتخذ 5 إجراءات لإستقبال أعياد القيامة والربيع

أعلنت محافظة قنا، اليوم الأربعاء، عن رفع درجة الاستعداد القصوى، شملت 5 إجراءات وتنبيهات، بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة .

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه تكليف مديريات التموين والصحة والطب البيطري ، بالتنسيق مع مباحث التموين شن حملات مكثفة ، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة.

لاسيما الأسماك الطازجة والمملحة والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين.

ولفت إلى أنه تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، و ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للمدن، وغرفتين عمليات مديريتي الصحة والتموين ، لتلقى إي شكاوى أو بلاغات بشأن فعاليات الاحتفالات .

وأضاف المحافظ، أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية، والوحدات الصحية ، و التأكد من توفير الأدوية والأمصال ومستلزمات الطوارئ واكياس الدم ومشتقاته بكميات اضافية وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات.

وأشار إلى أنه تم رفع درجه الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف، و توفير الأدوية الاسعافيه على مدار 24 ساعة ، وكذلك توزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين.

ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسي ، لتلقى البلاغات وسرعة توجيه سيارات الاسعاف إلي موقع البلاغ ، فضلا عن تكليف إدارة المرور بنشر اللجان المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة.

واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق السيولة المرورية أمام حركة السيارات، وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة قنا ومراكزها.

عيد القيامة:

ويحل يومي الأحد القادم، عيدي القيامة والربيع، وتحتفل الكنائس فى إبراشيات قنا للأقباط الأرثوذكس، البالغ عددها 4 إبراشيات أو مطرانيات، بإقامة قداس مساء يوم السبت القادم وهو عشية العيد، فى الكنائس التابعة لها، وتستقبل أيضا المهنئين بالعيد.

عيد الربيع:

ويحل عيد الربيع يوم الاثنين وهو اليوم التالي لعيد القيامة المجيد، وتحتفل محافظة قنا بعيد شم النسيم بالخروج إلى المتنزهات والحدائق العامة وتناول الوجبات التراثية ومنها الأسماك المملحة بأنواعها.