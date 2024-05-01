إنتظام إمتحانات النقل الثانوي بأزهر الشرقية

تابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، انتظام امتحانات النقل الثانوي بقسمية الأدبي والعلمي لمعاهد الشرقية الأزهرية، اليوم الأربعاء الموافق الأول من مايو ٢٠٢٤م، للاطمئنان على استقرار وضبط اللجان بجميع الإدارات التعليمية عبر التطبيق الإلكتروني، حيث تم متابعة جميع اللجان .

وكانت منطقة الشرقية الأزهرية قد دشنت تطبيق إلكتروني يتيح التواصل مع جميع اللجان لتقديم الدعم والتوجيه ومتابعة أعمال الامتحانات أول بأول.

وأدى طلاب النقل الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الثاني لليوم الرابع على التوالي، وسط تطبيق كامل وتفعيل كافة الضوابط المنظمة للامتحانات، حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوي الأدبي امتحانات اليوم في مادتي الحديث والجغرافيا، بينما أدى طلاب القسم العلمي في مادتي الحديث والجبر وحساب المثلثات، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي في مادتي الحديث وتفاضل وحساب مثلثات، بينما أدى طلاب القسم الأدبي في مادتي الجديث والحغرافيا.

وفي سياق متصل، هنّأ الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، معاهد المنطقة، التي حصلت على الاعتماد من الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال العام الدارسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م عن الفصل الدراسي الأول.

وأعرب رئيس المنطقة عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الكبير، مثمّنًا جهود القائمين على هذه المعاهد في سبيل الارتقاء بمستوى التعليم الأزهري، وتحقيق التميز والجودة في جميع المجالات، كما وجه الشكر والتقدير لإدارة الجودة، والإدارة الهندسية، ورياض الأطفال، والتدريب، ومديري الإدارات التعليمية على ما بذلوه لتحقق هذا الاعتماد.

وأكد رئيس المنطقة أهمية حصول المعاهد الأزهرية على الاعتماد من هيئة جودة التعليم والاعتماد؛ لما لذلك من انعكاس إيجابي على العملية التعليمية واستهدفت منطقة الشرقية الأزهرية اعتماد ثلاثون معهد بمختلف الإدارات والمراحل الدراسية، ونجحت المنطقة في اعتماد جميع المعاهد المستهدفة.

وقد نظم مركز شباب الشمس بمدينة العاشر من رمضان، حفلًا لتكريم حفظة القرآن الكريم، بحضور الشيخ سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة الاسلامية بالأزهر الشريف، والشيخ أحمد يوسف المشرف العام على إدارة أوقاف العاشر من رمضان، ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات العمل العام بالعاشر.