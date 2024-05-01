بتكوين تهبط لأقل من 58 ألف دولار

شهدت أسعار العملات المشفرة البتكوين، تراجعًا أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1-5-2024، لليوم الثالث على التوالي بعد أن سجلت في أبريل أسوأ أداء شهري منذ أواخر 2022، وذلك وسط ترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة وصدور بيانات رئيسية من سوق العمل الأميركية.

وهبطت قيمة العملة المشفرة الأكثر تداولا في العالم بنحو 16 بالمئة في أبريل متأثرة بعملية جني أرباح من المستثمرين بعد ارتفاع هائل إلى مستويات غير مسبوقة تخطت 70 ألف دولار. وتراجعت بتكوين بنحو 3.8 بالمئة إلى 57481 دولارا في أحدث التداولات، وهو أدنى مستوى للعملة المشفرة منذ أواخر فبراير، بينما خسرت إيثريوم نحو 2.6 بالمئة لتهبط إلى 2884 دولارا وهو أدنى مستوى منذ منتصف أبريل.

ومن غير المتوقع أن يجري المركزي الأميركي أي تغيير في سعر الفائدة في وقت لاحق كما أصبح المستثمرون أكثر ميلا إلى أن البنك المركزي قد لا يخفض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام، مما وجه ضربة للأصول الحساسة لأسعار الفائدة مثل العملات المشفرة وأسهم الأسواق الناشئة والسندات والسلع الأساسية.

وانخفض الين إلى أدنى مستوى منذ ثارت شكوك حول تدخل محتمل من السلطات اليابانية يوم الإثنين إذ اختبر المتعاملون مدى تصميم وزارة المالية على التدخل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ستة عملات رئيسية، 0.066 بالمئة إلى 106.370 بعد أن اقترب في وقت سابق من مستوى 106.51 الذي سيكون الأعلى منذ الأول من نوفمبر.

وتراجعت أحجام التداول حول العالم إلى حد ما بسبب عطلة عيد العمال.

وتراجع اليورو هامشيا إلى 1.0623 دولار، بعد انخفاضه 0.52 بالمئة في اليوم السابق عندما دفعت البيانات الأميركية الدولار إلى الارتفاع. وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن نمو تكاليف العمالة الأميركية تسارع في الربع الأول من العام، إذ زاد مؤشر تكلفة العمالة 1.2 بالمئة، أي أكثر من واحدا بالمئة التي توقعها اقتصاديون.

وتسببت سلسلة من البيانات الأقوى من المتوقع في كبح المستثمرين لتوقعاتهم لخفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة هذا العام. وتوقع المتعاملون اليوم الأربعاء تخفيضات بمقدار 29 نقطة أساس فقط بحلول ديسمبر، بانخفاض من توقعات في بداية العام بخفض أكثر من 170 نقطة أساس.