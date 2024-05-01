وصول القافلة الإغاثية الخامسة من صندوق تحيا مصر إلى الجانب الفلسطيني

وصلت فجر اليوم، الأربعاء، قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة من صندوق تحيا مصر لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، إلي الهلال الأحمر الفلسطيني، من خلال جسر الإغاثة البري عبر معبر رفح المصري إلى قطاع غزة، وسوف يتم توزيعها وفقًا لأولويات واحتياجات الأطفال والأسر في القطاع، حيث ضمت القافلة 115 شاحنة محملة بـ 1840 طن من المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية، وكراتين المواد الغذائية الأساسية، إلى جانب كميات هائلة من الأرز، والدقيق، والزيوت، والسمن، والمكرونة، والمعلبات سريعة التحضير، والتمور، والأجبان، والألبان، والمياه المعدنية، والعصائر، وغيرها من المواد التي تُشكّل ضرورةً أساسية للنظام الغذائي.

الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر خصص الحساب رقم (037037- إغاثة أهل غزة) في كل البنوك، من داخل وخارج مصر بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org لإغاثة أهل غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، وتدعيم روح التكافل والتضامن بين الشعوب وتعظيم دور المجتمع المدني في شتى المجالات.