متصفح Arc القابل للتخصيص متوفر على Windows

لقد أذهل متصفح Arc الشهير مستخدمي macOS وiOS لسنوات، والآن أصبح متاحًا أخيرًا لمستخدمي Windows. كان إصدار Windows من برنامج The Browser Company في مرحلة تجريبية منذ ديسمبر. التحذير الوحيد؟ متصفح الويب متاح فقط لنظام التشغيل Windows 11، على الرغم من وجود إصدار Windows 10 في الطريق.



على الرغم من كونه منافسًا مباشرًا لمتصفحات مثل Chrome وEdge، إلا أن Arc يعد في الواقع فريدًا تمامًا. ويتميز بشريط جانبي قابل للطي مع علامات تبويب وإشارات مرجعية عمودية، لذلك لا توجد علامات تبويب في الأعلى. يمنح هذا المستخدمين رؤية واضحة لموقع الويب الفعلي الذي يزورونه، دون أي فوضى غير ضرورية. كما أنه يتيح للأشخاص إنشاء مساحات للحفاظ على تنظيم الأشياء، وهو نوع يعمل مثل المجلدات الموجودة على سطح المكتب. هل تبحث عن وصفات وتقدم على وظائف في نفس الوقت؟ ما عليك سوى تفريغ علامات التبويب والبحث من الأولى إلى مساحة واحدة والأخيرة إلى مساحة أخرى.

تتيح ميزة Peek للمستخدمين معاينة الرابط قبل فتحه ويفتح Little Arc نافذة متصفح خفيفة الوزن لعرض شيء ما بسرعة وبأقل قدر من استخدام الذاكرة. هناك القليل من منحنى التعلم مع Arc، نظرًا لأننا نستخدم المتصفحات بنفس الطريقة بالضبط منذ عقود، ولكن الأمر يستحق ذلك بالنسبة للعديد من المستخدمين.

كما أنها قابلة للتخصيص بشكل كبير، مما يوفر نوع التجربة الشخصية التي لا تتوفر في المتصفحات المنافسة. يتيح Arc في الواقع للمستخدمين تخصيص مظهر أي موقع ويب يزورونه، حتى يتمكن الأشخاص من التخلص من عدوانهم على Engadget عن طريق تحويل لون الموقع إلى اللون الأخضر النيون أو تغيير الخط إلى شيء بشع. يمكن للأشخاص أيضًا تمييز أقسام كاملة وحذفها من العرض. كمكافأة إضافية، تعمل مكونات Chrome الإضافية مع Arc، مما يسهل عملية الترحيل.



شيء كبير آخر هنا هو التكامل السريع. يعمل Arc فعليًا على لغة Swift، وهي لغة برمجة أنشأتها شركة Apple لإنشاء تطبيقات لأنظمة iOS وMac وApple TV وApple Watch. لذلك، من خلال جلب Arc إلى Windows، تقوم شركة Browser أيضًا بجلب Swift إلى Windows لأول مرة.



وهذا يعني أن الجهات الخارجية ستتمكن في النهاية من إنشاء تطبيقات Windows باستخدام Swift. يعتبر البعض أن لغة البرمجة هذه أسرع وأكثر كفاءة من لغة بايثون وما شابه ذلك. تعمل الشركة على جلب Swift إلى أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows لمدة ست سنوات، حيث وصفها مهندس الشركة سليم عبد الرسول بأنها "جهد الحب".

تعد شركة Browser بأن هذه مجرد بداية لـ Arc على Windows. وتقول إنه ستكون هناك تحسينات منتظمة في الأداء وميزات جديدة "ستنخفض في الأسابيع والأشهر المقبلة". وفي غضون ذلك، يظل المتصفح مجانيًا إذا أراد الأشخاص إلقاء نظرة عليه.