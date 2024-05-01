عصير البرتقال بالحليب.. يقيك من السرطان ويرفع المناعة| اعرفي طريقة تحضيره

عصير البرتقال بالحليب من المشروبات الغنية بفيتامين سي والعديد من العناصر الغذائية الهامة لرفع المناعة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل عصير البرتقال بالحليب، وأهم فوائده.

عصير البرتقال بالحليب

طريقة عمل عصير البرتقال بالحليب

المقادير

- البرتقال : 5 حبات (كبير الحجم)

- حليب : 250 ملليلتراً (مثلج)

- سكر : 100 جراماً

- مكعبات الثلج : 6 مكعبات

طريقة التحضير

اعصري البرتقال في عصارة البرتقال، ثم صفيه جيداً.

ضعي العصير في الخلاط، ثم أضيفي السكر والحليب والمكعبات، واخلطي جيداً.

صبي العصير في الأكواب، ثم زيني الأكواب بشرائح البرتقال.

فوائد البرتقال

1- الوقاية من السرطان ومكافحته

يعد البرتقال من أكثر الأطعمة المكافحة لأنواع السرطان بما في ذلك سرطانات الجلد والرئة والثدي والمعدة والقولون، تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد، وهذا يرجع ربما الى محتواه من الكاروتينات وهي مضادات أكسدة قوية.

2- تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

يُعد البرتقال فاكهة غنية بالبوتاسيوم والألياف، وهي مواد مسؤولة عن تنظيم وتعزيز وظيفة القلب.

حيث يعد البوتاسيوم عنصرًا هامًا من عناصر الخلية وسوائل الجسم التي تساعد على التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم، فعندما تنخفض مستويات البوتاسيوم تصبح ضربات القلب غير طبيعية في حالة تسمى بعدم انتظام ضربات القلب.

كما للبرتقال دور في تقليل ضغط الدم، حيث أن البوتاسيوم والفلافونويد يساعدان في تنظيم ضغط الدم المرتفع.

3- تقوية جهاز المناعة

البرتقال غني بفيتامين C الذي يحمي الخلايا عبر مقاومة الجذور الحرة، فكل 100 جرام منه يحتوي على 53.2 ملجرام من فيتامين سي، والجذور الحرة تسبب أمراضاً مزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب.

4- الحفاظ على صحة الجلد والعيون

نظرًا لوجود فيتامين ج في البرتقال فإن يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الجلد ومظهره ويمنع علامات الشيخوخة، كما يساهم فيتامين ج في إنتاج الكولاجين، الذي يدعم الجلد ويحسن قوته، ويعزز التئام الجروح.

بالإضافة إلى أن البرتقال يساعد على منع الضمور البقعي المرتبط بالعمر، والحماية من إعتام عدسة العين، والمحافظة على الرؤية.

5- امتصاص الحديد

نظراً لكون البرتقال مصدراً غنياً بفيتامين سي، فإن تناوله مع مصادر غذائية غنية بالحديد يعزز من امتصاص الحديد في الأمعاء.

6-البرتقال كنز غذائي

يحتوي البرتقال على السكريات البسيطة التي تزود الجسم بالطاقة، مما يجعله من أغذية الرياضيين المميزة.

ويعد البرتقال منخفضًا في السعرات، ولا يحتوي على الدهون المشبعة أو الكوليسترول.

كما يعد البرتقال طريقة رائعة للحصول على جرعة كبيرة من حمض الفوليك بشكل طبيعي، ليستخدمه الجسم في انقسام الخلايا وصنع الحمض النووي، وهو أحد فيتامينات ب المهمة بشكل خاص للنساء الحوامل؛ لأنه يساعد على منع العيوب الخلقية.