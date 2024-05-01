طلاب صفوف النقل بالمعاهد الأزهرية بالإسماعيلية يواصلون أداء الإمتحانات

لليوم الرابع على التوالي يواصل طلاب الصفوف الأول والثاني الثانوي بمعاهد الإسماعيليّة الأزهرية بنين وبنات أداء امتحانات نهاية العام الدراسي وسط حالة من الهدوء والانتظام.

وانطلقت بمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي الاحد الماضي، ‏للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1445هـ/ 2023-2024م،وتستمر الامتحانات حتى الخميس التاسع من مايو الجاري.

و بدأت الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا؛ وتفقد الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، ‏سير امتحانات النقل الثانوي بمعهد فتيات الإسماعيليّة الثانوي، يرافقه عبدالحميد حسن، مدير إدارة أمن المنطقة، ونجيب محمد، مدير إدارة الإسماعيلية التعليمية، و أشرف سيف، مدير التعليم النوعي، وذلك لمتابعة تشكيل لجان أمن المعاهد، وخطط تنظيم دخول الطلاب اللجان، ‏والكشف عن وسائل الغش.

واكد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، علي رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، ‏والتأكد من انضباط اللجان، ومتابعة الحضور والانصراف لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، والعمل ‏على توفير كل الاحتياجات اللازمة وسبل الراحة للطلاب والمراقبين، وتذليل العقبات وتوفير ‏المناخ المناسب، والهدوء لأبنائنا الطلاب والطالبات، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.‏

وأدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالقسم الأدبي، الامتحان في مادتي الصرف والانشاء و؛ بينما أدى طلاب الصفين الأول الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي الحديث وعلومه والجبر وحساب المثلثات، ولم تسجل غرف المتابعة الإلكترونية أي شكاوى بخصوص امتحانات اليوم .