سيدات الأهلي يفزن على سان دوني ويتأهلن لدور الثمانية ببطولة إفريقيا للطائرة

تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية للأندية، والتي تقام في ضيافة القلعة الحمراء في الفترة من 26 أبريل حتى 4 مايو، وذلك بعد الفوز على فريق سان دوني من جزر رينيون 3/0، في المباراة التي جمعت الفريقين في دور الـ16 من منافسات البطولة.

‏‎وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وسيطرت سيدات طائرة الأهلي على مجريات اللقاء تمامًا، وظهر الفريق بشكل مميز، بفضل الإرسال القوي إلى جانب الضربات الساحقة، ليتأهل الفريق إلى ربع النهائي.

‏‎فازت سيدات طائرة الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-17، ثم واصل الفريق أداءه القوي ليحصد الشوط الثاني بنتيجة 25-11، ثم حسم الفريق المباراة بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-9.

تكريم 11 لاعبة من قدامى الأهلي ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة

كرمت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، اليوم 11 لاعبة من لاعبات الأهلي القديمات، وذلك على هامش مباراة الفريق أمام نظيره سان دوني من جزر رينيون.

‏‎وقامت اللجنة بتكريم كل من: أميمة جعفر - سوزان متولي - حسنية النصيري - بدرية عبد الحميد- هيام عاشور - نسرين السعدني - نيفين عدلي - نسرين لطفي - نادية طاهر - دينا جودة - داليا رجائي.

وقام محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة، ومحمد الغزاوي ومي عاطف عضوا مجلس الإدارة، بإهداء درع النادي للاعبات الأهلي القديمات والتقاط الصور الجماعية.

‏‎وجاء تكريم اللاعبات تقديرًا لعطائهن والجهد الكبير الذي بذلنه خلال مسيرتهن لرفعة النادي على مدى سنوات طويلة، ساهمن خلالها في كتابة تاريخ من البطولات في الكرة الطائرة.

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