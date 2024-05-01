الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تكريم 11 لاعبة من قدامى الأهلي ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

كرمت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، اليوم 11 لاعبة من لاعبات الأهلي القديمات، وذلك على هامش مباراة الفريق أمام نظيره سان دوني من جزر رينيون.

 

‏‎وقامت اللجنة بتكريم كل من: أميمة جعفر - سوزان متولي - حسنية النصيري - بدرية عبد الحميد- هيام عاشور - نسرين السعدني - نيفين عدلي - نسرين لطفي - نادية طاهر - دينا جودة - داليا رجائي.

 

وقام محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة، ومحمد الغزاوي ومي عاطف عضوا مجلس الإدارة، بإهداء درع النادي للاعبات الأهلي القديمات والتقاط الصور الجماعية.

 

‏‎وجاء تكريم اللاعبات تقديرًا لعطائهن والجهد الكبير الذي بذلنه خلال مسيرتهن لرفعة النادي على مدى سنوات طويلة، ساهمن خلالها في كتابة تاريخ من البطولات في الكرة الطائرة.

 

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