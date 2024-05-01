تنفيذ ٥ قرارات لإزالة التعديات على أملاك الرى بقوص

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، بقيادة فراج الوحش نائب رئيس المركز، حملة ازالات مكبرة، وذلك لإزالة التعديات من علي أراضي املاك الدولة بناحية حجازة بحري، رافقه خلالها حازم الشيخ مأمور مركز شرطة قوص، وعلاء العسال معاون مباحث المركز، مدعومين بفرقة من قوات الامن المركزي من مديرية امن قنا بالإضافة الي مسئولي هندسة الري بقوص.

اشار " الوحش" الي ان جهود الحملة نجحت في تنفيذ ٥ قرارات ازالة لحالات مستهدفة، من على مساحة ١١٠٠م من املاك الري منها اربعة حالات تعدي بالزراعة وحالة اخري لتعد بالبناء ، لافتاً إلى ان التعديات تمت ازالتها حتي مستوى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة وسط تأمين امني مكثف من العناصر الامنية بمركز شرطة قوص مدعومة بفرقة من قوات الامن المركزي من مديرية امن قنا.

واكد نائب رئيس المركز فراج الوحش ان الوحدة المحلية عازمة بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية والجهات المختصة على مواصلة الجهود للتصدي لكافة اشكال التعديات وتنفيذ إزالات فورية لجميع الحالات التي يتم رصدها داخل نطاق الوحدة ، بالإضافة إلى ازالة اي تشوينات معده للبناء المخالف وتحرير محاضر لأصحابها.

مشدداً علي رؤساء القري بعدم السماح بعودة تلك التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقا للقانون.

من ناحية أخرى وافق اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، علي تخصيص مساحة 330 فدان يتم استغلالها مشروعات زراعية لصالح محافظة قنا خلال الاجتماع الذي عقده اليوم ، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ،والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسي للمحافظة، واحمد ابوالمجد مديرعام الادارة العامة للشؤن القانونية بالمحافظة ،حمدي حسين مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، وعبدالرحيم محمد مدير ادارة الاستثمار ،وشاذلي البرنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا .

و ذكر محافظ قنا، أن الدولة تحرص على استكمال خطتها بالاهتمام بالقطاع الزراعى، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة، من خلال استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية والحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة وإحتوائية، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمراة والشباب وإقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية وأضاف الداودي، بان المحافظة تسعي لتوفير الغذاء الامان للمواطنين، باسعار مخفضة، من خلال طرح منتجات مشروعات الأمن الغذائي التابعة للمحافظة بمنافذ البيع المنتشره بجميع مراكز ومدن المحافظة .