اليوم.. افتتاح مهرجان بردية لسينما الومضة



يُفتتح في السابعة مساء اليوم الأربعاء مهرجان بردية لسينما الومضة تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بمسرح تشايكوفسكي بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة.

ينطلق المهرجان برئاسة الكاتب عبد الرحيم كمال في دورته الأولى التى أطلق عليها اسم المخرج الراحل عاطف الطيب، تمتد فعاليات المهرجان من 1 حتى 7 مايو2024.

وصرحت الكاتبة عزة أبو اليزيد مؤسس ومدير عام المهرجان بأن ضيفة شرف حفل الافتتاح النجمة سوسن بدر وضيفة شرف حفل الختام ستكون النجمة لبلبة، وكانت لجنة المشاهدة قد تكونت برئاسة الكاتب ناجي عبد الله ولجنة التحكيم برئاسة المخرج مجدي احمد علي والموسيقار خالد حماد، والفنان محمد فهيم ، والمصور سمير فرج والفنان السوري فراس نعناع، كما أكدت أبو اليزيد أن المهرجان في دورته الاولى سيضم 16 دولة وبرنامجا حافلا لثقافات الشعوب، فسيكون يوم3 مايو للثقافة الروسية وعرض الافلام، و4 مايو للثقافة البريطانية، كما سيخصص المهرجان يوم 2 مايو لعرض بانوراما عن نشاط المركز القومي للسينما، و5 مايو عن معهد السينما وعروض لأفلام الطلاب. وأكدت عزة أبو اليزيد أن دولة فلسطين ستكون ضيف شرف المهرجان، وسيخصص لها يوم 6 مايو.

كما ستخصص فقرة لتكريم بعض الراحلين الذين تركوا أثرا في حياتنا الفنية وهم أشرف مصيلحي، وأحمد سامي العدل، وناهد فريد شوقي، كما سيكرم المهرجان الإعلامية سلمى الشماع والمصور السينمائي سعيد شيمي، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرج هاني لاشين، والكاتب ناصر عبد الرحمن، والشاعر ابراهيم عبد الفتاح، والأب بطرس دانيال، والمخرج الفلسطيني فايق جراده، والمستشرق الروسي فلاديمير بيلياكوف.

ووجهت مدير عام المهرجان الشكر للسيد مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر الذى قابلته الشهر الماضي، وشريف جاد مدير النشاط الثقافي لاستضافة البيت الروسي لحفلتي الافتتاح والختام.